¿Abrieron una escuela para therians en Argentina? Esto se sabe de “Fyrulais”

La supuesta apertura de una escuela para jóvenes therians en Argentina sigue generando dudas. Aunque en redes sociales circula un folleto que promociona a “Fyrulais” como un espacio formativo para quienes expresan identificarse con animales, hasta ahora no hay confirmación oficial de que se trate de una institución educativa formalmente reconocida.
El tema incluso llegó a la televisión española. En el programa Aruser@s, el periodista Alfonso Arús Leita reaccionó con ironía ante la viralización del caso. “Yo empecé estudiando ‘zorrería’ y acabé en ‘tortuguismo’”, comentó en tono humorístico al referirse a la supuesta oferta académica del centro.