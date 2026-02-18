¿Abrieron una escuela para therians en Argentina? Esto se sabe de “Fyrulais”

La supuesta apertura de una escuela para jóvenes therians en Argentina sigue generando dudas. Aunque en redes sociales circula un folleto que promociona a “Fyrulais” como un espacio formativo para quienes expresan identificarse con animales, hasta ahora no hay confirmación oficial de que se trate de una institución educativa formalmente reconocida. Conozca: Ataque a Morat en Buenos Aires: joven señalada como “therian” se lanzó sobre la banda El tema incluso llegó a la televisión española. En el programa Aruser@s, el periodista Alfonso Arús Leita reaccionó con ironía ante la viralización del caso. “Yo empecé estudiando ‘zorrería’ y acabé en ‘tortuguismo’”, comentó en tono humorístico al referirse a la supuesta oferta académica del centro.

Folleto de difusión sobre la escuela para Therians en Argentina. FOTO: Redes sociales.

En el espacio televisivo se describió a “Fyrulais” como un lugar donde se impartirían talleres de caminatas, conducta, saltos y expresión corporal inspirada en comportamientos animales. Incluso se mencionó que allí “te enseñan a ladrar”, según comentaron los panelistas del programa.

Durante el segmento también se hizo una distinción entre el movimiento Furry —entendido como una subcultura creativa en la que se representan personajes animales— y la identidad therian, que algunos describen como una identidad más profunda; sentirse y percibirse como un animal. No obstante, el tratamiento fue en tono de broma, lo que ha alimentado aún más la incertidumbre sobre la seriedad del proyecto.

¿Qué se sabe de los therians?

El fenómeno therian ha ganado visibilidad en plataformas como TikTok e Instagram, donde jóvenes comparten videos usando máscaras y accesorios mientras imitan conductas de animales como perros o zorros. En ese contexto, no sería la primera vez que una tendencia digital deriva en encuentros presenciales o propuestas performáticas.

@fiamucaslaa Le tiro un PAN a un Therian💀 Creo que no le gustó para nada por como me miro ♬ ardillas por doquier........ - Haru. 😶