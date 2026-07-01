¿Es normal ser infiel? ¿Las mujeres ponen más los cachos que los hombres? La ciencia revela las causas

¿Por qué la gente es infiel?, ¿son más infieles los hombres que las mujeres? Estas preguntas rondan la mente de las personas cuando están en pareja o cuando la posibilidad de un romance ronda cerca. Tan es así que la música de despecho es casi un género en sí mismo dentro de la industria del pop actual. ¿Acaso no han visto el éxito del reciente disco de la cantante Olivia Rodrigo, que tiene varias canciones sobre el fin de su relación sentimental con el actor Louis Partridge? Pues bien, unos investigadores han publicado recientemente algunos artículos sobre estos asuntos.

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Charlene F. Belu, del Departamento de Psicología, Universidad de New Brunswick, y Lucia F. O'Sullivan publicaron una investigación que encontró que las personas en pareja suelen sentirse atraídas por sujetos ajenos a su relación con una frecuencia más alta de la normal. Sin embargo, ese hecho no desencadena inevitablemente la infidelidad, pero sí puede estar relacionado con una menor satisfacción en la vida en pareja y, en algunos casos, con rupturas.

El estudio analizó a 542 adultos entre 22 y 35 años que mantenían relaciones exclusivas de al menos tres meses y que reconocieron sentir atracción romántica o sexual por otra persona. Los participantes fueron reclutados en línea a través de redes sociales y plataformas digitales, y respondieron dos encuestas con un intervalo de cuatro meses.

Los resultados mostraron que, a mayor intensidad de la atracción hacia una persona alternativa, menor era la percepción de calidad en la relación principal. Aunque la mayoría de los participantes no llegó a involucrarse sentimental o sexualmente con la persona que les generaba interés, los investigadores encontraron que una relación deteriorada sí aumentaba el deseo de ser infiel y elevaba el riesgo de ruptura.

Los hallazgos sugieren que estas atracciones externas no siempre son el problema central, sino más bien un reflejo de dificultades preexistentes dentro de la relación. Expertos señalan que estos sentimientos pueden revelar carencias emocionales, problemas de comunicación o necesidades no satisfechas en la pareja.