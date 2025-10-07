¿Entradas a Cine Colombia por $8.000? Le contamos cómo conseguirlas durante la semana de receso

Con motivo de la semana de receso escolar, Cine Colombia anunció la continuidad de su tarifa de $8.000 para las funciones que se realicen antes de las 3:00 p.m. La medida aplica en todos los teatros del país en localidad general, excepto en Lúmina.

La empresa informó que la promoción busca facilitar el acceso de las familias al cine durante este periodo, cuando aumenta la demanda de actividades de ocio en las ciudades. La iniciativa se mantiene como parte de las estrategias de la cadena para atraer público en horarios de baja afluencia.