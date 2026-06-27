El cáncer en cifras: ¿qué ha pasado en los últimos 30 años con la enfermedad?

En El emperador de todos los males: Una biografía del cáncer, libro publicado en 2010 por el oncólogo indio Siddhartha Mukherjee, el autor intenta reconstruir la historia de esta enfermedad que durante siglos ha sido una sombra individual y colectiva. Mukherjee recuerda en este texto la publicación que hizo en el siglo XIX un cirujano cuyo nombre no menciona, pero que en la portada de un libro se atrevió a nombrar al cáncer como “el emperador de todos los males, el rey de los terrores”.
¿Qué pensaría aquel experto decimonónico de los millones de casos y los otros millones de muertes que cada año se registran desde hace décadas? Aunque es imposible saberlo, lo cierto es que, a pesar de que en los últimos dos siglos los avances que la medicina ha hecho para comprender y crear tratamientos para esta enfermedad han sido pasos de gigante, aún el cáncer continúa siendo temor y desafío.
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En 2023 se registraron 18,5 millones de casos y 10,4 millones de muertes a nivel mundial, lo que lo convierte en la segunda causa de mortalidad, según el reporte más reciente de la Carga Global de Enfermedades (GBD, por sus siglas en inglés), un programa de investigación que analiza las principales patologías globales y sus tasas de mortalidad y discapacidad.
Además de mostrar por medio de cifras lo que ocurre cada año con esta enfermedad —lo hace analizando 47 tipos de cáncer y la información proveniente de 204 países—, este informe hace una retrospectiva de 33 años, entre 1990 y 2023, y una proyección de la carga que podría tener hasta 2050.