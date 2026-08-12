Esta es la empresa que donará todo el acero para reconstruir la Catedral de Manizales

Ante la emergencia ocasionada por el terremoto y los daños causados a la histórica Catedral de Manizales, una compañía colombiana se solidarizó y donará todo el acero para arreglar los daños de esa infraestructura.
Se trata del Grupo Trinity y su filial Acerías PazdelRío, que anunciaron acciones de solidaridad para apoyar las labores de rescate y la recuperación de las zonas afectadas.
Acerías PazdelRío es la principal siderúrgica integrada de Colombia, fundada en 1948 en Boyacá, que produce acero desde la extracción de materias primas hasta la laminación final.
La principal medida anunciada para Manizales consiste en que Acerías PazdelRío donará el 100% del acero requerido para la reparación y reconstrucción de la Catedral de Manizales, uno de los principales símbolos de la ciudad.
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La compañía señaló que esta contribución busca ayudar a recuperar el templo después de los daños ocasionados por el terremoto y aportar a la reconstrucción de uno de los bienes patrimoniales más representativos del Eje Cafetero.