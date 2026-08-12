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¿Va a donar a afectados por terremoto? Apps de movilidad se unen para ofrecer viajes gratis al día

La plataforma DiDi se unió a la Alcaldía de Medellín para facilitar el traslado de ayudas hacia los puntos oficiales de recepción habilitados en la ciudad. Además, Uber e InDrive se unen a estrategias similares. Los usuarios podrán acceder a dos solicitudes diarias sin costo.

  • DiDi habilitó hasta dos viajes diarios a $0 para facilitar el traslado de donaciones hacia los puntos oficiales de recepción en Medellín, Uber Ofrece trayectos gratuitos por valor inferior a 22.000 cada uno e InDrive dará incentivos a conductores.. FOTO JULIO HERRERA
    DiDi habilitó hasta dos viajes diarios a $0 para facilitar el traslado de donaciones hacia los puntos oficiales de recepción en Medellín, Uber Ofrece trayectos gratuitos por valor inferior a 22.000 cada uno e InDrive dará incentivos a conductores.. FOTO JULIO HERRERA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 9 horas
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En Medellín buscan facilitar que las ayudas de sus habitantes lleguen a las comunidades afectadas por el sismo de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto. En medio de la emergencia, la Alcaldía de Medellín y DiDi anunciaron una alianza para apoyar el traslado de las donaciones hacia los puntos oficiales habilitados en la ciudad. Además, inDrive y Uber también se unieron con estrategias similares.

En cuanto a DiDi la medida permitirá que los usuarios de DiDi tengan hasta dos solicitudes de arrendamiento a $0 al día en DiDi Express, una correspondiente al trayecto de ida y otra al de regreso, siempre que el origen o destino exacto corresponda a uno de los puntos oficiales de recepción de ayudas.

El beneficio busca reducir uno de los costos asociados a la entrega de donaciones y facilitar la participación de los ciudadanos en la respuesta humanitaria ante la emergencia.

En lo que concierne a Uber, los usuarios tendrán dos trayectos con hasta 22.000 de descuento cada uno, hacia y desde los centros de acopio de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia - ABACO en Bogotá y Medellín.

“La plataforma de Uber está al servicio de quienes quieran llevar sus ayudas a los centros de acopio habilitados o hacer donaciones en favor de los afectados por esta tragedia. Esta es nuestra forma de solidarizarnos con quienes más lo necesitan en este momento”, señaló Ángela Mendoza, gerente general de Uber para la Región Andina.

Además, InDrive suspenderá temporalmente el cobro por servicio a los conductores de Pereira, Cali, Armenia, Manizales, Tuluá, Palmira y Quibdó, para contribuir a la disponibilidad del servicio y facilitar la movilidad durante la emergencia.

Le puede interesar: DiDi activa medidas por el terremoto y limita cobros para mantener la movilidad en zonas afectadas

La compañía mantendrá un monitoreo permanente de la operación en las ciudades afectadas y realizará los ajustes necesarios según evolucione la situación. Sus canales de atención permanecerán activos las 24 horas.

inDrive también hará seguimiento a las condiciones de movilidad en las zonas impactadas, priorizando la seguridad de conductores y usuarios.

El sismo, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó, ha dejado daños de consideración en diferentes municipios del occidente del país y un número de víctimas que continúa actualizándose.

Reportes recientes sitúan en al menos 202 los fallecidos, aunque los balances oficiales y regionales han presentado diferencias mientras avanzan las labores de atención y rescate.

¿Dónde se pueden entregar las donaciones en Medellín?

La Alcaldía de Medellín habilitó 10 puntos oficiales para recibir las ayudas que posteriormente serán destinadas a las comunidades afectadas.

Entre los elementos priorizados están alimentos de consumo inmediato, productos de la canasta básica y artículos esenciales para las familias afectadas.

Parques y bibliotecas públicas

Estos puntos tienen atención de lunes a sábado, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., y domingos y festivos, de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

- Parque Biblioteca Belén: Carrera 76 # 18A - 19.

- Parque Biblioteca San Javier: Calle 42C # 95 - 50.

- Biblioteca Pública El Poblado: Calle 3B Sur # 29B - 56.

- Parque Biblioteca Gabriel García Márquez (Doce de Octubre): Carrera 80 # 104 - 04.

- Parque Biblioteca León de Greiff (La Ladera): Calle 59A # 36 - 30.

Bancos de alimentos

La atención en estos puntos es de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín: Carrera 52 # 30A - 97.

Fundación Saciar: Carrera 50 # 25 - 261.

Conozca también: Sismo en Medellín: Alcaldía despliega 263 bomberos y 40 ingenieros para revisar daños

Otros puntos

Terminal del Norte: Local 9840. Atención de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Universidad EAFIT: Carrera 49 # 7 Sur - 50. Atención de lunes a jueves, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Hall de la Alcaldía de Medellín: Calle 44 # 52 - 165. Atención de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

La administración distrital recomienda consultar sus canales oficiales antes de trasladarse, con el fin de verificar cuáles son los insumos que tienen mayor prioridad en cada punto de recepción.

¿Cómo funciona el beneficio de DiDi?

Los usuarios podrán acceder a hasta dos solicitudes de arrendamiento diarias a $0 en DiDi Express para apoyar el traslado de sus donaciones.

La promoción contempla un viaje de ida, uno de regreso y hasta dos solicitudes por día y por usuario arrendatario.

A su vez, el origen o destino debe coincidir exactamente con alguna de las direcciones oficiales habilitadas.

El beneficio está sujeto a los términos y condiciones de la promoción.

De esta manera, la iniciativa busca que el costo del transporte no sea una barrera para quienes quieren aportar a la atención de las comunidades afectadas por el sismo.

Antes de salir, los ciudadanos deben verificar en los canales oficiales de la Alcaldía qué productos son requeridos y confirmar los horarios de atención de cada punto.

Lea más: ¿Cómo ayudar a los damnificados del sismo? Puntos de acopio en Medellín y qué donar tras la emergencia

Para tener en cuenta

La iniciativa no implica que las personas deban trasladarse directamente a las zonas afectadas.

Las donaciones deben entregarse en los puntos oficiales habilitados en Medellín, desde donde serán organizadas y dirigidas hacia las comunidades que requieren asistencia.

La Alcaldía señaló que estos centros hacen parte de la estrategia de la ciudad para canalizar las ayudas de manera organizada durante la emergencia.

¿Cómo acceder a los trayectos con descuento de Uber?

1- Abra la app de Uber, ingrese a “Cuenta”, seleccione “Billetera” y luego “Promociones”.

2- Agregue el código BOGOTAAYUDA si está en Bogotá o MEDELLINAYUDA si está en Medellín. Cada código permite hasta dos trayectos por usuario.

3- Solicite un trayecto hacia uno de los puntos de recolección habilitados.

4- Entregue sus donaciones.

5- Realice el viaje de regreso con el descuento aplicado.

Bogotá: Banco de Alimentos de Bogotá: Calle 19 A No. 32-50.

Medellín: FUBAM - Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín: Carrera 52 No. 30 A 97.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos viajes gratis ofrece DiDi para llevar donaciones?
Los usuarios podrán acceder a hasta dos solicitudes de arrendamiento a $0 por día en DiDi Express: una de ida y una de regreso.
¿A dónde deben dirigirse los viajes de DiDi?
El origen o destino exacto del viaje debe corresponder a una de las direcciones oficiales de recepción de donaciones habilitadas en Medellín.
¿Cuáles son los puntos de donación habilitados en Medellín?
Hay puntos en cinco Parques y Bibliotecas Públicas, dos bancos de alimentos, la Terminal del Norte, la Universidad EAFIT y el Hall de la Alcaldía de Medellín.

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