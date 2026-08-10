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¿Todavía se le mueve la tierra? Experta explica el síndrome de mareo pos-sismo

Los expertos recomiendan estar pendientes de los síntomas de este síndrome y consultar a tiempo con los profesionales de la medicina.

  • Además de los daños en los edificios, los temblores provocan temores y miedos en los sobrevivientes. Foto: Getty.
    Además de los daños en los edificios, los temblores provocan temores y miedos en los sobrevivientes. Foto: Getty.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Después de un terremoto de la fuerza del sentido en Colombia este 10 de agosto, algunas personas continúan con la sensación de que el piso se mueve, incluso cuando no está temblando. Este fenómeno, conocido con el nombre síndrome de mareo pos-sismo, suele presentarse durante los primeros días y disminuir progresivamente, aunque en algunos casos puede prolongarse durante varias semanas.

Siga leyendo: ¿Qué hacer si encuentra grietas en su vivienda luego de un temblor?

Denis Morales, directora de la Maestría en Psicología Clínica de la Universidad de San Buenaventura, explica que no existe un tiempo de duración igual para todas las personas. Después de los terremotos de Kumamoto, Japón, 1.543 de 3.656 participantes en un estudio, equivalentes al 42,2 %, reportaron esta sensación. En algunos casos, los síntomas permanecieron durante varias semanas.

Otra investigación, publicada en 2025 y realizada dos meses después del terremoto de Noto, encontró que 416 de 968 personas encuestadas, el 43 %, habían sentido movimiento pese a que no estaba ocurriendo un temblor. De este grupo, el 61,3 % dejó de presentar el síntoma antes de dos semanas, mientras que el 24,5 % continuaba experimentándolo dos meses después.

Morales señala que estos porcentajes corresponden a poblaciones específicas y no pueden trasladarse automáticamente a Colombia. La sensación es un breve balanceo, especialmente cuando la persona está sentada o quieta.

Entérese: ¿Cómo volver a la calma después de un sismo? Recomendaciones para cuidar la salud mental

El equilibrio depende de la coordinación entre la vista, el oído interno y la información que envían los músculos y las articulaciones. Durante un terremoto, estas señales pueden entrar en conflicto y, después del movimiento, el cerebro puede tardar en reajustarlas. La ansiedad y la hipervigilancia también pueden intensificar la percepción de movimientos.

El estudio de Kumamoto encontró asociaciones entre el síndrome y factores como la ansiedad, estar en pisos altos, presentar zumbidos o sensación de oído tapado y tener antecedentes de mareo en carro, barco o avión. También pueden influir la intensidad con la que se vivió el sismo, las réplicas, la falta de sueño y antecedentes de ansiedad o vértigo.

Sin embargo, el mareo no debe atribuirse automáticamente al sismo. Morales recomienda acudir a urgencias cuando aparece de forma intensa junto con dolor fuerte de cabeza o pecho, dificultad para respirar, desmayo, visión doble, debilidad en un lado del cuerpo, confusión, dificultad para caminar, cambios repentinos en la audición o vómito persistente. También requiere atención inmediata si hubo un golpe en la cabeza.

Después de un terremoto también son frecuentes el miedo, los sobresaltos, el insomnio, la irritabilidad, el cansancio, las palpitaciones y las dificultades para concentrarse. Estas reacciones suelen disminuir con el tiempo. La señal de alerta aparece cuando aumentan, impiden dormir, comer, trabajar o salir de casa, o cuando persisten conductas de aislamiento y miedo intenso.

Lea aquí: Temblor en Colombia: esto es lo que debe hacer durante y después de un sismo

En los niños, Morales recomienda explicar lo ocurrido con palabras sencillas, mantener las rutinas y evitar decirles que “no pasó nada”. Pesadillas, miedo a separarse de los padres, cambios de conducta o dificultades para regresar al colegio pueden indicar que necesitan apoyo.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es el síndrome de mareo pos-sismo y cuánto dura?
Es una sensación de balanceo o movimiento cuando no hay temblor. Suele presentarse durante los primeros días tras un terremoto y disminuir progresivamente, aunque en algunos casos puede prolongarse por varias semanas dependiendo del nivel de ansiedad.
¿Por qué el cerebro genera la sensación de que el piso se mueve?
Ocurre porque las señales entre la vista, el oído interno y las articulaciones entran en conflicto durante el terremoto, haciendo que el cerebro tarde un tiempo en reajustar la coordinación del equilibrio corporal.
¿Qué factores aumentan el riesgo de sufrir mareo tras un sismo?
El síndrome se asocia con altos niveles de ansiedad, estar en pisos altos, experimentar zumbidos u oídos tapados, antecedentes de mareo en medios de transporte, la intensidad vivida, las réplicas y la falta de sueño acumulada.
¿Cómo cuidar la salud mental después de un sismo?
Cuidar la salud mental después de un sismo implica limitar rumores y exposición constante a imágenes, mantener contacto con personas de confianza, recuperar rutinas y buscar apoyo profesional si la ansiedad o el miedo interfieren con la vida diaria.

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