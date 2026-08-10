Bologna le pide a Juventus 24 millones de euros por Jhon Lucumí

Después de la Copa del Mundo 2026, varios jugadores colombianos cambian de aires en la búsqueda de formar parte de clubes más competitivos. Ese es el caso de Jhon Janer Lucumí.

El zaguero vallecaucano de 28 años está en el mejor momento de su carrera: titular y líder del Bologna de Italia, además de formar una de las mejores duplas de defensores en el equipo nacional con Dávinson Sánchez. Todo esto levantó el interés de la Juventus, el club con más títulos de liga en el país del sur de Europa.

En su correcto desempeño en la Serie A italiana, ya ajusta 123 partidos con la camiseta de los Rossoblue, anotando un gol y asistiendo en 3 ocasiones. Lo más impactante es que nunca recibió una expulsión, tan solo 22 tarjetas amarillas.

Otro detalle que es muy valorado en los clubes más grandes del mundo es la regularidad, algo que destaca a Lucumí, pues, según la plataforma Sofascore, el colombiano mantuvo un promedio de calificación de 7,1 en los partidos del fútbol de Italia en la temporada 2025/26.

Esto no es nuevo, pues en la campaña 2024/25 el caleño fue clave para conseguir el título de la Coppa Italia ante el Milan. Desde ese momento el cafetero dejó claro su deseo de salir del club; sin embargo, al quedarle dos años de contrato, negoció otra temporada más para salir en esta. Es aquí donde la Juventus se hace presente para ofertar por sus servicios. Pero la oferta inicial de 17 millones de euros no convenció al Bologna.

La escuadra dirigida por Domenico Tedesco se negó a dar el sí. Lucumí tiene acuerdo con la “Juve”, pero su club no. Los Rossoblue exigen un poco más de 24 millones de euros, debido a querer triplicar lo invertido por el jugador en 2022 (8 millones de euros desde el Genk de Bélgica). Lucumí es considerado una leyenda en el Bologna.