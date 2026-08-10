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Video | Escupió, golpeó e intentó sobornar a un agente de tránsito en la 33: capturan a conductor por intolerancia en Medellín

El hombre habría ofrecido dinero para evitar un comparendo por mal parqueo y, ante la negativa del funcionario, lo habría escupido y golpeado.

  • El detenido habría escupido y golpeado al agente de tránsito porque este se negó a aceptar un soborno. Foto: cortesía.
    El detenido habría escupido y golpeado al agente de tránsito porque este se negó a aceptar un soborno. Foto: cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
10 de agosto de 2026
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Un conductor fue capturado en Medellín luego de, presuntamente, intentara sobornar y agredir físicamente a un agente de tránsito durante un operativo de control al mal parqueo en la avenida 33, en el suroccidente de la ciudad.

El procedimiento se inició cuando el agente encontró un vehículo de marca Mercedes-Benz Clase GLC estacionado y abandonado sobre la vía pública.

Al solicitar la documentación al propietario para adelantar el comparendo, el conductor habría ofrecido dinero al funcionario con el propósito de evitar la sanción.

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Según la información entregada por las autoridades, el agente rechazó la propuesta y el hombre reaccionó de manera violenta: lo habría escupido y golpeado.

En el siguiente video se puede ver un poco de cómo fue el momento de la agresión.

Ante esta violenta situación, el funcionario solicitó apoyo de la Policía Metropolitana, cuyos uniformados llegaron al lugar y capturaron al conductor.

El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el presunto delito de violencia contra servidor público, delito que puede causar una pena de entre 4 y 8 años.

El agente de tránsito recibió atención médica y posteriormente interpuso la denuncia penal correspondiente.

El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, rechazó tanto la agresión como el presunto intento de soborno y señaló que la administración no tolerará hechos de violencia contra los funcionarios.

Con este caso, ya son 12 las personas capturadas en Medellín durante 2026 por agresiones contra agentes de tránsito, según la Secretaría de Movilidad.

“Nuestros agentes trabajan diariamente para proteger su vida e integridad, preservar el orden y las vías y garantizar la movilidad. El deber como ciudadanos es respetar y acatar las normas de tránsito y asumir con responsabilidad nuestras conductas en la vía” concluyó el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.

Entérese: Autoridades de tránsito incrementarán redadas en Provenza, La 70 y otras zonas de rumba en Medellín

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde y por qué ocurrió la captura del conductor en Medellín?
La captura se registró en la avenida 33, en el suroccidente de Medellín. El hecho se desencadenó durante un operativo de control al espacio público, luego de que un agente de tránsito requiriera al conductor por dejar su vehículo abandonado y mal parqueado en la vía.
¿Cómo agredió el ciudadano al agente de tránsito?
De acuerdo con el reporte de las autoridades, el conductor primero intentó sobornar al funcionario ofreciéndole dinero para evitar la sanción. Ante la negativa del guarda, el hombre reaccionó con violencia: lo escupió y lo golpeó físicamente.
¿Cuántos casos de agresiones a agentes de tránsito se registran en Medellín en 2026?
Con la detención de este conductor, la Secretaría de Movilidad de Medellín confirmó que ya son 12 las personas capturadas durante el año 2026 por agredir físicamente a los agentes de tránsito en el ejercicio de sus funciones.

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