Video | Escupió, golpeó e intentó sobornar a un agente de tránsito en la 33: capturan a conductor por intolerancia en Medellín

Un conductor fue capturado en Medellín luego de, presuntamente, intentara sobornar y agredir físicamente a un agente de tránsito durante un operativo de control al mal parqueo en la avenida 33, en el suroccidente de la ciudad.

El procedimiento se inició cuando el agente encontró un vehículo de marca Mercedes-Benz Clase GLC estacionado y abandonado sobre la vía pública.

Al solicitar la documentación al propietario para adelantar el comparendo, el conductor habría ofrecido dinero al funcionario con el propósito de evitar la sanción.

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Según la información entregada por las autoridades, el agente rechazó la propuesta y el hombre reaccionó de manera violenta: lo habría escupido y golpeado.

En el siguiente video se puede ver un poco de cómo fue el momento de la agresión.