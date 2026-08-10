Clínica Noé de Pereira fue evacuada tras el terremoto: estos son los hospitales donde están los pacientes

La emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto también golpeó la infraestructura hospitalaria de Pereira. Entre los centros afectados está la Clínica Noé, que tuvo que ser evacuada debido a las condiciones de riesgo que presentó su estructura.
De acuerdo con un reporte realizado por La FM desde el lugar, la infraestructura de la clínica quedó seriamente afectada y los pacientes que permanecían allí tuvieron que ser trasladados a otros centros asistenciales de la ciudad.
Según la información entregada a la emisora los pacientes fueron llevados al Hospital San Jorge de Pereira, la Clínica Los Rosales y la Clínica del Eje.