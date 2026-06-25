Olas gigantes y arena: así fue el impresionante desfile de Louis Vuitton en París

Olas gigantes en una playa de arena. Pharrell Williams presentó en París su nueva colección para Louis Vuitton, un homenaje al surf y al océano, en un desfile repleto de estrellas y en plena canícula en Francia.
Con temperaturas récord en el país, el músico y diseñador estadounidense propuso un desfile con los pies en la arena en un decorado suntuoso: una ola gigante de fondo, una orquesta con medio centenar de músicos en uno de los laterales, y en el otro un grupo de gospel.
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“Cuando surfeas, te vuelves agua, aunque sea solo por un momento”, decía un mensaje en las redes de la marca, publicado antes del desfile, junto a unas imágenes de surfistas. “Conectar con el océano es volver a conectarte con tus raíces”, añadía.