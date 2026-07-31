Turbo despide a Bismar Córdoba, el defensa que falleció tras luchar contra un cáncer

El fútbol antioqueño está de luto por el fallecimiento de la defensa. Bismar Córdoba Marín, de 33 años, quien llevaba varios meses luchando contra el cáncer y murió en la clínica Panamericana de Turbo.

Nacido en Turbo y formado como futbolista en Envigado, Bismar logró ser futbolista profesional y pasó por clubes como Leones, Tolima, Once Caldas, Bogotá FC, Jaguares y el cuadro naranja, que lamentaron la muerte del antioqueño.

Bismar debutó como profesional con Envigado en 2012 y al año siguiente hizo parte del Bogotá FC, equipo en el que estuvo hasta la temporada 2015, cuando llegó a Leones de Itagüí en el que jugó las temporadas 2015 y 2016.

Ese año pasó a Jaguares de Córdoba y en 2017 llegó al Deportes Tolima, uno de los clubes donde lo recuerdan por ser un gran profesional. En 2018 llegó un Una vez Caldas con el que estuvo hasta la temporada 2019.

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