Una de cada tres muertes en el mundo se dan por enfermedades del corazón: ¿pasa lo mismo en Colombia?

Cada día mueren alrededor de 165.000 personas en el mundo y la principal causa sigue siendo silenciosa, pero avanza paulatinamente, no solo a nivel global, sino también en Colombia.
En 2025, 92,7 personas por cada 100.000 habitantes murieron por enfermedades cardiovasculares (ECV) en el país, según el Dane. Y a nivel global –si bien las cifras más recientes son de 2023 y fueron publicadas en 2025– una de cada tres muertes ocurridas ese año se debió a estas mismas condiciones.
Le puede interesar: Colombia envejece: para 2050 habrá más adultos mayores que jóvenes
Si miramos la cifra global, en 2023 fallecieron 60,1 millones de personas, según el Estudio de la Carga Global de Enfermedades (GBD, por sus siglas en inglés), un programa de investigación que analiza las principales patologías globales y sus tasas de mortalidad y discapacidad. 32% de esos 60,1 millones murieron por enfermedades cardiovasculares.
Dice el estudio que las enfermedades cardiovasculares hacen parte de una categoría más amplia: las enfermedades no transmisibles, que explican tres cuartas partes de las muertes a nivel global. Caracterizadas por ser crónicas, de larga duración y producto de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y de comportamiento, en este grupo se incluyen el cáncer (18%) –murieron 10,6 millones de personas en 2023–, las enfermedades respiratorias crónicas (6,9%), la diabetes (5.9 %) y los trastornos neurológicos (5%) y digestivos (4%).