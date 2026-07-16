Microplásticos e infartos: la contaminación ambiental afecta la salud cardiovascular

Los pacientes que sufren infartos presentan niveles más altos de partículas plásticas en la sangre que aquellos diagnosticados de cardiopatía isquémica o cuyos vasos sanguíneos son normales, según los resultados de un trabajo publicado en la revista European Heart Journal.
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Fruto de la colaboración entre investigadores de la Universidad Sapienza de Roma, la Universidad de Verona y la Universidad de Campania Luigi Vanvitelli de Nápoles, el estudio se suma a la creciente evidencia de que la contaminación ambiental afecta a la salud cardiovascular.
Según explica el líder del estudio e investigador de la institución romana, Emanuele Barbato, los microplásticos parecen ser una parte significativa del riesgo cardiovascular que procede de la contaminación ambiental, aunque avisa que todavía se desconoce su importancia en comparación con otros factores mejor reconocidos como el colesterol, la presión arterial o el tabaquismo.
“En nuestro estudio, la presencia de microplásticos en la sangre coronaria –la que irriga al corazón–vino de la mano de valores elevados en marcadores inflamatorios. Estos plásticos dañan el revestimiento de los vasos sanguíneos –el endotelio– y desencadenan una respuesta inflamatoria que promueve la proliferación de células cargadas de grasa que favorece la aterosclerosis”, dice el investigador.
“Una placa inestable tiene más probabilidades de romperse y desencadenar un coágulo que resulte en un ataque al corazón, pero pese a su presencia, es importante decir que los microplásticos no actúan de manera aislada y que la interpretación más razonable es que sean factores que amplifiquen los procesos de inflamación”, puntualiza el experto.