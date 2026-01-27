Consumo alto y constante de alcohol se asocia con mayor riesgo de cáncer colorrectal

El grupo investigador analizó los datos de adultos estadounidenses inscritos en el ensayo de detección del cáncer de próstata, pulmón, colorrectal y ovario (PLCO) del Instituto Nacional del Cáncer (NCI) que no tenían cáncer al inicio del estudio. Así, observaron que se produjeron 1.679 casos de cáncer colorrectal entre 88.092 participantes durante 20 años de seguimiento.

Los resultados de la investigación, liderada por un grupo de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. han sido publicados en la revista CANCER, de la Sociedad Americana contra el Cáncer.

Los estudios han demostrado que existe una relación entre el consumo de alcohol y un mayor riesgo de cáncer colorrectal. Un nuevo trabajo revela ahora que un mayor consumo de alcohol a lo largo de la vida también se asocia con un mayor riesgo, especialmente de cáncer rectal, y que dejar de beber puede reducir el riesgo.

Los bebedores con un consumo medio de alcohol a lo largo de la vida de 14 o más bebidas por semana y que seguían bebiendo tenían un riesgo un 25 % mayor de desarrollar cáncer colorrectal y un 95 % mayor de desarrollar cáncer rectal, en comparación con aquellos con un consumo medio de alcohol a lo largo de la vida de menos de una bebida por semana.

Al considerar además la constancia, el consumo excesivo durante la edad adulta se asoció con un riesgo un 91 % mayor de cáncer colorrectal en comparación con el consumo ligero constante.

Sin embargo, no se observaron indicios de un aumento del riesgo de cáncer colorrectal entre los antiguos bebedores, y estos tenían menos probabilidades de desarrollar tumores colorrectales no cancerosos, o adenomas (que pueden llegar a ser cancerosos), que los bebedores actuales con un promedio de menos de una bebida por semana. Según los autores, los resultados sugieren que dejar de beber alcohol puede reducir los riesgos de sufrir estas enfermedades, aunque reconocen que los datos eran limitados.

La asociación entre el consumo de alcohol y el aumento de los riesgos observados en este y otros estudios podría explicarse por los carcinógenos producidos por el metabolismo del alcohol o los efectos del alcohol en los microbios intestinales. Los autores recalcan que se necesitan estudios adicionales para comprobar si estos mecanismos están involucrados.

“Nuestro estudio es uno de los primeros en explorar cómo el consumo de alcohol a lo largo de la vida se relaciona con el riesgo de adenoma colorrectal y cáncer colorrectal. Aunque los datos sobre los antiguos bebedores eran escasos, nos animó ver que su riesgo puede volver a ser el de los bebedores moderados”, afirmó la coautora principal Erikka Loftfield, del NCI, que forma parte de los Institutos Nacionales de Salud.