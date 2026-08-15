Guía práctica para cuidar la salud mental después del terremoto

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país en la mañana del pasado lunes dejó al menos 287 personas fallecidas, 3.975 heridas, 378 desaparecidas y más de 56.000 familias afectadas en 437 municipios.
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Las cifras materiales son devastadoras. De momento se registran 13.077 viviendas destruidas, 121 edificios colapsados, 238 centros de salud y más de 2.400 centros educativos afectados. Pero hay un daño que no aparece en ningún balance oficial y que se extiende más allá de las zonas cercanas al epicentro: el que sufren quienes llevan días sin dormir, sin dejar de revisar el celular o leer noticias, sintiendo que el piso puede moverse en cualquier momento.
Cuatro especialistas en salud mental consultados por EL COLOMBIANO coinciden en que eso que millones de colombianos están sintiendo tiene nombre, explicación biológica y, en la mayoría de casos, solución práctica. Pero también advierten que ignorarlo puede tener consecuencias.