Participe en el XI Congreso Internacional Buen Comienzo; conozca la programación

Desde hace 11 años, anualmente en Medellín se celebra el Congreso Internacional Buen Comienzo, un espacio académico pensado para aquellos cuidadores expertos en la primera infancia de la ciudad. Del 3 al 5 de septiembre, en Plaza Mayor, expertos nacionales e internacionales se reunirán para compartir sus conocimientos sobre bienestar.

La nueva edición del evento, organizada por el Despacho de la Primera Dama, tendrá como temática central el cuidado y la salud mental. Neurocientíficos, psicólogos, médicos y docentes darán a conocer sus experiencias sobre estos asuntos.

El Congreso busca reunir a agentes educativos, profesionales de la salud, familias, investigadores y ciudadanía en general, para reflexionar sobre las mejores prácticas de la actualidad en conferencias y espacios educativos.

En 2025, el evento tendrá tres líneas centrales: uno sobre fortalecimiento de relaciones, otro sobre autoconocimiento y cuidado personal, y el último es de salud mental como prioridad colectiva. Para esto habrá diferentes charlas y experiencias en los tres días de programación.