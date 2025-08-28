x

Participe en el XI Congreso Internacional Buen Comienzo; conozca la programación

El evento tendrá una programación de tres días en los que se destaca la presencia de invitados nacionales e internacionales expertos en temas como la salud mental y el cuidado.

  • El evento se realizará del 3 al 5 de septiembre. FOTO Alcaldía de Medellín
    El evento se realizará del 3 al 5 de septiembre. FOTO Alcaldía de Medellín
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

Desde hace 11 años, anualmente en Medellín se celebra el Congreso Internacional Buen Comienzo, un espacio académico pensado para aquellos cuidadores expertos en la primera infancia de la ciudad. Del 3 al 5 de septiembre, en Plaza Mayor, expertos nacionales e internacionales se reunirán para compartir sus conocimientos sobre bienestar.

Lea: Desde este lunes Medellín celebra la Semana por la Tranquilidad y la Gestión del Ruido

La nueva edición del evento, organizada por el Despacho de la Primera Dama, tendrá como temática central el cuidado y la salud mental. Neurocientíficos, psicólogos, médicos y docentes darán a conocer sus experiencias sobre estos asuntos.

El Congreso busca reunir a agentes educativos, profesionales de la salud, familias, investigadores y ciudadanía en general, para reflexionar sobre las mejores prácticas de la actualidad en conferencias y espacios educativos.

En 2025, el evento tendrá tres líneas centrales: uno sobre fortalecimiento de relaciones, otro sobre autoconocimiento y cuidado personal, y el último es de salud mental como prioridad colectiva. Para esto habrá diferentes charlas y experiencias en los tres días de programación.

Invitados de España, México y Argentina harán parte del congreso. Por ejemplo, el 3 de septiembre, el terapeuta Antonio Jorge Larruy dará una conferencia titulada Cuidado interior: el vínculo con nosotros mismos y los otros. Ese mismo día, la neurologa Lady Ladino hablará sobre Neurociencia para mujeres que lo dan todo.

Santiago Molano, Pilar Ibañez, Sebastián Struck, Andrea Halaby y Lucas Malaisi también hacen parte de la lista de invitados que participarán en las diferentes jornadas. El cierre del congreso estará a cargo del artista Mauro D’León con su Big Band de jazz para cuerpos humanos.

La entrada al evento es gratuita con inscripción previa. Si desea participar, en este enlace encontrará el formulario de inscripción o aquí puede consultar la programación completa.

Siga leyendo: Seis millones de jóvenes de Latinoamérica caerán en la pobreza debido a la crisis climática en 2030

Utilidad para la vida