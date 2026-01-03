Empezar el “gym”, comer saludable o leer más: claves para cumplir sus metas de 2026

El fin de un año y el inicio del siguiente es una época que, por su simbolismo, propicia que las personas adopten objetivos de vida. Generalmente estas ideas nacen después de que los individuos hagan un balance de lo vivido en el año que culmina. Sin embargo, muchos de esos planes quedan en el limbo a medida que los días pasan y las rutinas vuelven a la normalidad. ¿Qué se debe hacer para que los cambios positivos se arraiguen en la personalidad hasta volverse hábitos?
Para Laura Alejandra Miranda Ávila, psicóloga clínica, el cambio de año “representa el cierre de un ciclo y abre un espacio de autorreflexión”, en el que se revisan los objetivos cumplidos y los pendientes. Ana María Morales, representante del Colegio de Psicólogos desde la Subdirección de Ciclo Vital y Desarrollo Humano, coincide en que estas fechas “funcionan social y emocionalmente como hitos de reinicio” que movilizan la esperanza y la idea de una nueva oportunidad.
Ambas especialistas señalan que este impulso no es casual. Morales explica que en Colombia diciembre y enero están atravesados por rituales culturales asociados al cierre de ciclos y a la proyección de deseos, mientras que Miranda subraya que el calendario facilita la evaluación personal y la formulación de cambios, aunque advierte que no todos los propósitos surgen de una reflexión profunda