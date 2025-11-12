Este es el compuesto que podría ayudar a curar el alcoholismo

Un nuevo compuesto ensayado en la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) de España muestra efectos prometedores para reducir el consumo y la motivación por el alcohol. Este es uno de los principales resultados de un estudio preclínico realizado en ratones, en el que se observaron diferencias relacionadas con la dosis según el sexo de los animales: los machos necesitaron cantidades más pequeñas que las hembras para obtener la eficacia del tratamiento.
El compuesto, denominado MCH11, no está disponible todavía para su uso en humanos, pero podría abrir nuevas vías hacia tratamientos personalizados del trastorno por uso de alcohol.
Los resultados, publicados en la revista científica Biomedicine & Pharmacotherapy, son fruto de cuatro años de trabajo del laboratorio Neuropsicofarmacología traslacional de las enfermedades neurológicas y psiquiátricas.
El trastorno por uso de alcohol es una de las adicciones más prevalentes a nivel mundial y causa 2,6 millones de muertes anuales. “Sin embargo, las terapias actuales están mostrando serias limitaciones”, apunta el investigador Abraham Torregrosa, primer autor del estudio, quien explica que hasta un 70 % de los pacientes reanudan el consumo de alcohol dentro del primer año de tratamiento.