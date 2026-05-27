Así funciona el “ChatGPT de la genética” que podría acelerar la investigación de nuevos tratamientos para enfermedades

El estudio, publicado en una de las revistas de Cell Press, presenta un modelo de inteligencia artificial llamado GSFM, creado para entender cómo los genes se agrupan y trabajan juntos en distintos procesos del cuerpo humano. La tecnología está inspirada en herramientas como ChatGPT, que aprenden el significado de las palabras según el contexto en el que aparecen. De forma parecida, este sistema aprende cómo cambia el comportamiento de los genes dependiendo del tipo de célula y de la situación biológica en la que se encuentren. Lea: De ver a imaginar: un estudio revela cómo el cerebro crea imágenes “Los genes rara vez actúan solos. En cambio, participan en múltiples procesos biológicos, formando diferentes agrupaciones moleculares según dónde y cuándo estén activos en la célula. Un solo gen puede desempeñar diferentes funciones en distintos contextos, al igual que una palabra puede tener diferentes significados en distintas oraciones”, detalla en un comunicado el autor principal, Avi Ma’ayan, doctor en Ciencias Farmacológicas, profesor y director del Centro de Bioinformática de Mount Sinai en la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai. “Así como los modelos de lenguaje modernos aprenden el significado de las palabras a partir del contexto, nos preguntamos si la IA podría aprender el ‘significado’ de los genes de la misma manera. Nuestro GSFM fue diseñado precisamente para eso”. El modelo ofrece una nueva manera de entender cómo se organizan y funcionan los genes dentro de las células humanas. Según los investigadores, este avance podría ayudar en el futuro a crear mejores diagnósticos, encontrar señales tempranas de enfermedades y desarrollar nuevos tratamientos.

Además, el sistema crea una especie de mapa de las relaciones entre los genes en diferentes situaciones biológicas. Esto podría facilitar que los científicos analicen grandes cantidades de información genética de forma más rápida y precisa. “La organización de los genes dentro de las células sigue siendo una de las principales incógnitas de la biología. El GSFM ayuda a abordar este problema aprendiendo de millones de agrupaciones de genes derivadas de investigaciones publicadas y conjuntos de datos de expresión génica”, finaliza Ma’ayan. En concreto, esta inteligencia artificial puede ayudar a descubrir para qué sirven genes que todavía son poco conocidos, sin necesidad de hacer experimentos de laboratorio de inmediato. También puede señalar cuáles genes están relacionados con enfermedades.

Además, los investigadores creen que el sistema podría ayudar a encontrar nuevos objetivos para medicamentos y detectar señales biológicas útiles para diagnosticar enfermedades. Según explican, la herramienta funciona como una especie de “mapa” que muestra cómo trabajan juntos los genes en distintas situaciones. Para crear el modelo, los científicos recopilaron millones de datos genéticos provenientes de investigaciones publicadas y estudios sobre expresión genética. La IA aprendió analizando información de cientos de miles de estudios científicos.

¿Cómo crearon el “ChatGPT de la genética?