Calendario lunar septiembre 2025: qué días cortarse el pelo para fortalecerlo o hacerlo crecer más rápido

Las fases de septiembre

Septiembre de 2025 presenta el siguiente ciclo lunar: • Luna llena: domingo 7 de septiembre, acompañada de un eclipse total visible en varios puntos del planeta. • Cuarto menguante: domingo 14 de septiembre. Entérese de más: Calendario lunar agosto 2025: Luna llena, perseidas y días óptimos para tu corte de pelo • Luna nueva: domingo 21 de septiembre, coincidente con un eclipse solar parcial. • Cuarto creciente: martes 30 de septiembre. Este marco astronómico condiciona las recomendaciones sobre cuándo cortarse el pelo, depilarse o teñirse.

Días para fortalecer el cabello

Quienes buscan un pelo más resistente y con volumen deben optar por los días en que la energía lunar se asocia al fortalecimiento desde la raíz. Los mejores son: • Lunes 8 de septiembre • Martes 9 de septiembre • Jueves 18 de septiembre

• Viernes 19 de septiembre • Sábado 20 de septiembre En esos días, la tradición indica que el corte ayuda a consolidar la fibra capilar y mantener la forma durante más tiempo.

Días para que el cabello crezca más rápido

El calendario lunar también señala fechas para quienes desean estimular un crecimiento acelerado. Estas corresponden a la Luna nueva y días posteriores: • Domingo 21 de septiembre • Lunes 22 de septiembre • Martes 23 de septiembre Le puede interesar: Calendario lunar junio 2025: estos son los mejores días para cortarse el pelo • Viernes 26 de septiembre En términos de la agricultura biodinámica, se trata de “días hoja”, cuando la energía se dirige hacia lo ascendente y el crecimiento es más visible.

Depilación y coloración en septiembre

El calendario ofrece igualmente pautas para depilación y tintura del cabello. Clarín y Cuerpomente coinciden en que los días más convenientes son: • Miércoles 10 de septiembre • Jueves 11 de septiembre • Viernes 12 de septiembre Durante estos periodos, identificados como “días flor”, la influencia lunar favorece que el vello tarde más en salir y que los tintes tengan mejor fijación.

El sustento cultural y natural

La práctica de consultar el calendario lunar para tareas cotidianas no es nueva. Como explica Cuerpomente, el método proviene de la agricultura biodinámica y de la observación de cómo la Luna incide en la circulación de la savia en las plantas. Esa lógica se extrapola a la biología humana: si el satélite influye en las mareas y en los cultivos, también podría hacerlo en los ciclos del cuerpo y, por extensión, en el cabello. Aunque la ciencia no ofrece consenso sobre estos efectos, la tradición cultural ha convertido a la Luna en un referente válido para miles de personas. Lo importante, más allá de la evidencia empírica, es que este conocimiento ancestral sigue vigente y se transmite de generación en generación.

Un mes intenso en el cielo

El calendario de septiembre no solo sirve para el cuidado personal. En este 2025, la Luna llena del día 7 dará lugar a un eclipse total que teñirá el satélite de rojo, conocido como “Luna de sangre”. Dos semanas más tarde, la Luna nueva del 21 traerá un eclipse solar parcial.