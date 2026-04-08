Si no alcanzó boleta para BTS, cuidado: alertan por esta modalidad de estafa en conciertos

Luego de que la boletería en preventa para los conciertos de BTS en Colombia se agotara rápidamente, Ticketmaster alertó sobre una modalidad de fraude que suele aumentar en eventos de alta demanda: las llamadas “entradas especulativas”. La banda surcoreana, una de las más esperadas por sus seguidores en América Latina, tiene programados dos conciertos en Bogotá, los próximos 2 y 3 de octubre de 2026 en el estadio El Campín. La preventa para miembros de Weverse, plataforma oficial de interacción con el fandom “army”, comenzó este martes y, según confirmó EL COLOMBIANO, se agotó en cerca de dos horas. En contexto: BTS agotó su boletería en preventa para fanáticos en Colombia en dos horas, ¿qué sigue? Ante la alta demanda y la frustración de muchos fans que no alcanzaron boleta, Ticketmaster advirtió que este escenario suele ser aprovechado por revendedores y estafadores que ofrecen supuestas entradas antes de tenerlas realmente en su poder.

De acuerdo con la empresa, las “entradas especulativas” son publicaciones o ventas de boletas que el vendedor todavía no posee, pero promete entregar más adelante. En otras palabras, se trata de personas que especulan con que podrán conseguir entradas después para cumplir con una venta que ya hicieron. Lea también: Alerta por estafas con BTS en WhatsApp: así roban cuentas con enlaces falsos Esta práctica, además de engañosa, genera una falsa sensación de urgencia entre los compradores. Muchas veces, apenas se anuncia una gira o una fecha, comienzan a circular publicaciones en redes sociales, grupos de mensajería o sitios no oficiales con supuestas entradas “disponibles”, incluso antes de la venta oficial al público. Según Ticketmaster, una de las principales señales de alerta es justamente esa: desconfiar de cualquier oferta de boletas antes de la apertura oficial de ventas.

La compañía insistió en que los fans deben comprar únicamente a través de canales autorizados y verificar siempre en la página oficial del artista o del operador de boletería cuáles son los medios habilitados para la venta.

¿Cuándo es la próxima venta de boletas para el concierto de BTS en Bogotá?

En el caso de BTS en Colombia, la próxima ventana de venta se abrirá el viernes 10 de abril a las 10:00 a. m. a través de Ticketmaster.com, con los mismos precios y localidades, y estará habilitada para tarjetas débito y crédito nacionales e internacionales, además de MercadoPago y PSE, hasta agotar existencias. Los precios de la boletería van desde $300.000 hasta $1.081.000, incluyendo servicio. También se ofrecen paquetes VIP / Sound Check por $2.953.000, que incluyen beneficios como entrada anticipada, acceso a prueba de sonido y compra prioritaria de mercancía oficial. La recomendación principal para quienes aún esperan conseguir una entrada es simple: no dejarse llevar por la presión, evitar compras en redes sociales o sitios no verificados y esperar la apertura oficial de ventas.

Bloque de preguntas y respuestas