Si no alcanzó boleta para BTS, cuidado: alertan por esta modalidad de estafa en conciertos

Luego de que la boletería en preventa para los conciertos de BTS en Colombia se agotara rápidamente, Ticketmaster alertó sobre una modalidad de fraude que suele aumentar en eventos de alta demanda: las llamadas “entradas especulativas”.
La banda surcoreana, una de las más esperadas por sus seguidores en América Latina, tiene programados dos conciertos en Bogotá, los próximos 2 y 3 de octubre de 2026 en el estadio El Campín. La preventa para miembros de Weverse, plataforma oficial de interacción con el fandom “army”, comenzó este martes y, según confirmó EL COLOMBIANO, se agotó en cerca de dos horas.
En contexto: BTS agotó su boletería en preventa para fanáticos en Colombia en dos horas, ¿qué sigue?
Ante la alta demanda y la frustración de muchos fans que no alcanzaron boleta, Ticketmaster advirtió que este escenario suele ser aprovechado por revendedores y estafadores que ofrecen supuestas entradas antes de tenerlas realmente en su poder.