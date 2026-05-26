Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, permanece en coma tras sufrir una hemorragia cerebral

El músico argentino-mexicano Alejandro Marcovich, exguitarrista de la banda Caifanes, se encuentra en estado de coma luego de sufrir un derrame cerebral el pasado martes 19 de mayo en Ciudad de México.
La información fue confirmada por su esposa, Gabriela Martínez, y sus hijos, Béla y Diego, mediante un comunicado en el que señalaron que el artista fue trasladado de emergencia a un hospital y permanece en terapia intensiva bajo observación médica especializada.
Siga leyendo: Tom Hanks narra la Segunda Guerra Mundial con imágenes nunca vistas en nueva serie de 20 episodios
“El músico se encuentra en estado de coma en el área de terapia intensiva con un pronóstico reservado”, indicó la familia en el comunicado difundido públicamente. También precisaron que, debido a su estado de salud, “no podrá asistir a las fechas de conciertos ya pactadas hasta nuevo aviso”.
Marcovich, de 65 años, permanece acompañado por su esposa e hijos mientras recibe atención médica. Hasta el momento no se han dado a conocer nuevos reportes sobre su evolución clínica.