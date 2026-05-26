Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, permanece en coma tras sufrir una hemorragia cerebral

El músico argentino-mexicano Alejandro Marcovich, exguitarrista de la banda Caifanes, se encuentra en estado de coma luego de sufrir un derrame cerebral el pasado martes 19 de mayo en Ciudad de México. La información fue confirmada por su esposa, Gabriela Martínez, y sus hijos, Béla y Diego, mediante un comunicado en el que señalaron que el artista fue trasladado de emergencia a un hospital y permanece en terapia intensiva bajo observación médica especializada. Siga leyendo: Tom Hanks narra la Segunda Guerra Mundial con imágenes nunca vistas en nueva serie de 20 episodios “El músico se encuentra en estado de coma en el área de terapia intensiva con un pronóstico reservado”, indicó la familia en el comunicado difundido públicamente. También precisaron que, debido a su estado de salud, “no podrá asistir a las fechas de conciertos ya pactadas hasta nuevo aviso”. Marcovich, de 65 años, permanece acompañado por su esposa e hijos mientras recibe atención médica. Hasta el momento no se han dado a conocer nuevos reportes sobre su evolución clínica.

Mensajes de apoyo de familiares, seguidores y Caifanes

Tras conocerse la noticia, seguidores, colegas y músicos han enviado mensajes de apoyo al exintegrante de Caifanes. Su hija compartió un mensaje en redes sociales para agradecer las muestras de solidaridad recibidas por la familia. ”Queremos agradecer de corazón todas las muestras de cariño, buenos deseos y oraciones que le han hecho llegar a mi papá. Nos llena de emoción saber que es tan querido por amigos, colegas y su público. Él los quiere muchísimo, siempre nos ha dicho que se debe a su público y que se merecen todo su respeto. Estamos seguros que toda esta energía tan bonita que le está llegando le dará fuerza para superar esta prueba tan difícil. Te amamos papá”, escribió.

La agrupación Caifanes también se pronunció públicamente durante un concierto realizado en León, Guanajuato. El vocalista Saúl Hernández dedicó unas palabras a quien fuera integrante de la banda entre 1989 y 1995. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. ”Queremos aprovechar, de nombre de todo el grupo, mandarle un abrazo muy cariñoso con mucho amor y mucha luz, y todo lo mejor para Alejandro Marcovich. Le deseamos con todo amor, de todo corazón, que se recupere pronto en nombre de Dios y nuestras oraciones. Mucho amor”, expresó Hernández ante el público.

El mensaje llamó la atención entre seguidores del grupo debido a los antecedentes de distanciamiento entre Marcovich y Hernández. Las diferencias entre ambos comenzaron a hacerse visibles durante la etapa de grabación y promoción del álbum El nervio del volcán, publicado en 1994. Un año después, en 1995, la relación laboral y artística entre ambos terminó públicamente. De interés: Video | El periodista Diego Guauque lleva cinco días hospitalizado: “La vida lo obliga a uno a detenerse”

El exguitarrista de Caifanes está en terapia intensiva con pronóstico reservado actualmente. FOTO: Instagram: @alejandro_marcovich

La trayectoria de Alejandro Marcovich y sus antecedentes de salud