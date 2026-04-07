¿No recuerda sus sueños? Podría ser un síntoma precoz de Alzheimer, dicen expertos

No recordar los sueños puede ser uno de los primeros cambios cerebrales asociados a la enfermedad de Alzheimer, según un estudio liderado por el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN), que ha utilizado datos de 1.049 personas mayores “cognitivamente sanas”.
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El estudio ha demostrado que las personas que no recuerdan los sueños presentan con mayor frecuencia biomarcadores asociados al Alzheimer, como niveles elevados en sangre de proteína tau y la presencia del gen APOE e4, principal factor genético de riesgo en el desarrollo de la patología. Esta relación se mantiene independiente al rendimiento en pruebas de memoria, lo que refuerza su posible “valor como señal temprana”.