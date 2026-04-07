¿No recuerda sus sueños? Podría ser un síntoma precoz de Alzheimer, dicen expertos

El estudio ha demostrado que las personas que no recuerdan los sueños presentan con mayor frecuencia biomarcadores asociados al Alzheimer, como niveles elevados en sangre de proteína tau y la presencia del gen APOE e4, principal factor genético de riesgo en el desarrollo de la patología. Esta relación se mantiene independiente al rendimiento en pruebas de memoria, lo que refuerza su posible “valor como señal temprana”.

No recordar los sueños puede ser uno de los primeros cambios cerebrales asociados a la enfermedad de Alzheimer, según un estudio liderado por el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN), que ha utilizado datos de 1.049 personas mayores “cognitivamente sanas”.

Además, estos resultados muestran que las personas que no recordaban sus sueños al inicio del estudio presentaron un deterioro cognitivo “más rápido y una mayor probabilidad de desarrollar demencia” durante el seguimiento.

Los investigadores han apuntado a que esta relación podría explicarse por alteraciones en la red neuronal por defecto, un sistema cerebral implicado en la generación del contenido de los sueños y que se ve afectado en las fases iniciales del Alzheimer.

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En este sentido, la dificultad para recordar los sueños no se explicaría por problemas de memoria, sino por la afectación de su contenido, lo que sería un fenómeno “aún más precoz”.

El director científico de CIEN y autor senior del estudio, Pascual Sánchez-Juan, ha señalado que, pese a que no se trate de un criterio diagnóstico, es “una pista relevante” para avanzar en la detección precoz, que además es una de las áreas de trabajo “clave en la actualidad”.