Falleció Alejandra Gómez, periodista del programa Mañana Express del Canal RCN

A los 43 años falleció la periodista y presentadora Alejandra Gómez. La noticia fue confirmada por sus compañeros del programa Mañana Express del Canal RCN, donde trabajaba.

“Hoy nos despedimos de Alejandra Gómez, una amiga de la casa que con su carisma, sonrisa y calidad humana dejó huella en cada uno de nosotros. Su partida nos duele profundamente, pero su recuerdo quedará vivo en nuestras memorias. Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos. Vuela alto, Alejandra, tu luz seguirá brillando”, dice el comunicado.

Aunque la causa de su muerte no ha sido revelada, se sabe que Alejandra falleció el pasado 10 de agosto, día de su cumpleaños 43, según información de Noticias RCN.