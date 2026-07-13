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¿Alberto Linero cambió de look? Estas fueron las confusiones que generó la IA

Una foto que publicó, en la que aparece sin barba y con el cabello mucho más corto, generó revuelo en redes sociales y fue replicada por varios medios como un cambio de imagen real.

  • Tras una publicación en sus redes sociales, se abrió una discusión por un supuesto cambio físico que habría tenido el “Padre Linero”. Foto: Redes Sociales @plinero
    Tras una publicación en sus redes sociales, se abrió una discusión por un supuesto cambio físico que habría tenido el “Padre Linero”. Foto: Redes Sociales @plinero
El Colombiano
El Colombiano
hace 52 minutos
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El exsacerdote Alberto Linero se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que se conociera una foto en la que aparece sin la característica barba que lo ha acompañado durante años y con el cabello mucho más corto. La imagen desató una ola de comentarios entre sus seguidores, quienes asumieron que se trataba de un cambio real de look.

Junto a la publicación, Linero escribió: “Terminé cediendo. Algunos me pedían que me afeitara la barba y me cortara el pelo. Aquí estoy. ¿Qué dices? Jajaja, la IA”.

Sin embargo, la aclaración pasó desapercibida para buena parte del público y también para varios medios de comunicación, que replicaron la imagen como si se tratara de una transformación real. Aunque la difusión de la información creció rápidamente, lo cierto es que se trata de inteligencia artificial.

Así lo confirmó él mismo en la publicación y en declaraciones a EL COLOMBIANO. Es importante recordar que hoy en día la inteligencia artificial es capaz de generar retratos hiperrealistas que simulan cambios en la apariencia con un alto nivel de detalle. Hasta videos realistas han hecho dudar a muchos sobre si lo que se ve es totalmente real.

El episodio reabrió el debate sobre los riesgos de la desinformación generada por IA, incluso en contenidos aparentemente inofensivos como el de una figura pública cambiando de look.

En este caso, el propio mensaje de Linero —que mezclaba el anuncio del cambio con una breve mención a la IA— contribuyó a que la confusión se extendiera rápidamente, tanto entre usuarios de redes sociales como en publicaciones periodísticas que dieron la noticia por hecho sin verificar la información.

Linero, reconocido por su paso por el programa Día a Día de Caracol Televisión y por sus reflexiones sobre espiritualidad y crecimiento personal, dejó el sacerdocio en 2018 tras 25 años de servicio en la comunidad eudista. Desde entonces se ha mantenido activo como conferencista, escritor y comunicador enfocado en temas de desarrollo humano y bienestar.

Además, durante la semana, es parte de la mesa informativa de Blu Radio por las mañanas.

Lea también: Shakira sigue imparable con “Dai Dai”, rompe de nuevo récords en Spotify y YouTube

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Alberto Linero se quitó la barba o la imagen fue creada con inteligencia artificial?
La fotografía que mostraba a Alberto Linero sin barba fue generada con inteligencia artificial. Aunque muchos usuarios creyeron que se trataba de un cambio real de apariencia, el propio comunicador aclaró que la imagen había sido creada con IA.
¿Cómo pueden las imágenes creadas con inteligencia artificial confundir a usuarios y medios de comunicación?
Las herramientas de IA pueden producir retratos muy realistas que imitan cambios físicos con gran precisión. Cuando no se identifican claramente como contenido generado artificialmente, pueden llevar a interpretaciones erróneas y difusión de información incorrecta.
¿Cómo identificar si una foto viral fue creada con inteligencia artificial?
Conviene revisar la fuente original, leer el contexto completo de la publicación y buscar confirmaciones independientes. También pueden detectarse detalles inconsistentes en rasgos faciales, iluminación o elementos visuales generados artificialmente.

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