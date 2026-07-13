Abelardo de la Espriella designó a María Nohemí Arboleda como ministra de Minas y Energía, ¿quién es?

En su tercera alocución al país –realizada en su cuenta de YouTube–, todavía sin posesionarse oficialmente, el presidente electo Abelardo de la Espriella designó a María Nohemí Arboleda Arango como ministra de Minas y Energía designada.
En su mensaje, Abelardo aseguró que se trata de una verdadera “nunca”. Dijo que jamás había estado en la política antes de ser designada como nueva ministra.
“Para dar tranquilidad al país y a los mercados, anuncio la designación de la doctora María Noemí Arboleda Arango como ministra de Minas y Energía”, afirmó el mandatario electo.
Arboleda Arango es actualmente Gerente General XM en XM Filial de ISA.