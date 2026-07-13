Abelardo de la Espriella designó a María Nohemí Arboleda como ministra de Minas y Energía, ¿quién es?

En su tercera alocución al país –realizada en su cuenta de YouTube–, todavía sin posesionarse oficialmente, el presidente electo Abelardo de la Espriella designó a María Nohemí Arboleda Arango como ministra de Minas y Energía designada. En su mensaje, Abelardo aseguró que se trata de una verdadera “nunca”. Dijo que jamás había estado en la política antes de ser designada como nueva ministra. “Para dar tranquilidad al país y a los mercados, anuncio la designación de la doctora María Noemí Arboleda Arango como ministra de Minas y Energía”, afirmó el mandatario electo. Arboleda Arango es actualmente Gerente General XM en XM Filial de ISA.

De la Espriella aseguró que la designación de Arboleda Arango tiene como enfoque ser una apuesta con la que busca enviar un mensaje de confianza a los mercados y afrontar los desafíos que enfrenta el sector energético colombiano. Durante el anuncio, el “Tigre” destacó el perfil técnico de la funcionaria designada y subrayó que su nombramiento responde a criterios de experiencia y meritocracia. Arboleda es ingeniera electricista de la Universidad Nacional de Colombia, especialista y magíster en distribución y transmisión de energía. Además, cuenta con una trayectoria de tres décadas en el sector energético, donde ha participado en procesos de planeación, operación de sistemas eléctricos y administración de mercados de energía. “Tiene 30 años liderando procesos de planeación energética, operación de sistemas eléctricos de potencia y administración de mercados de energía”, señaló De la Espriella. El presidente electo también resaltó que Arboleda ha sido una de las pioneras en la ocupación de cargos directivos dentro del sector y recordó que actualmente se desempeña como gerente general de XM. “Fue una de las primeras mujeres en ocupar cargos de liderazgo en el sector energético colombiano. Actualmente es gerente general de XM, el operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del mercado de energía mayorista”, indicó. Según explicó De la Espriella, la futura ministra tendrá la responsabilidad de liderar la estrategia del Gobierno para garantizar la seguridad energética del país y enfrentar los riesgos que, a su juicio, dejó la administración saliente. “Con María Noemí conformaremos un equipo de excelencia para enfrentar el riesgo real de desabastecimiento energético que heredamos del mal manejo del gobierno anterior”, manifestó.

¿Cuál es su misión?

Entre las prioridades que tendrá la nueva jefa de la cartera de Minas y Energía estarán fortalecer la confiabilidad del sistema, impulsar proyectos de energías limpias, mejorar la calidad del servicio y generar condiciones favorables para la inversión. Asimismo, De la Espriella aseguró que una de las tareas prioritarias será buscar soluciones al problema de las tarifas de energía en la región Caribe. “Le he encargado también la misión de resolver el grave problema de tarifas en mi amado Caribe. Ese es un compromiso con el pueblo costeño que hay que cumplir”, afirmó. El mandatario electo también indicó que Arboleda trabajará de manera coordinada con otros integrantes de su futuro gabinete. Entre las instrucciones impartidas se encuentran la protección de la infraestructura energética y el desarrollo de proyectos respetando criterios ambientales. “La ministra designada recibió instrucciones para trabajar articuladamente con el ministro de Defensa para proteger la infraestructura eléctrica y también para trabajar con el ministro de Ambiente para avanzar en proyectos respetando la biodiversidad como debe ser”, señaló. Finalmente, aseguró que contará con el respaldo del Ministerio de Hacienda para garantizar la estabilidad financiera del sector y evitar interrupciones en la prestación del servicio. “Hoy se enciende una luz de esperanza en el sistema energético. La era de la confiabilidad, firme con el futuro, firme con la responsabilidad”, remató el presidente electo. Lea también: De la Espriella saca a Charles Chapman de su equipo tras polémica sobre el trabajo por horas Bloque de preguntas y respuestas: