Superman ayuda a los superhéroes de cuatro patas que buscan un hogar definitivo en Medellín

Este fin de semana, el sábado 9 y domingo 10 de agosto, se vivirá la segunda y última jornada de Adopta un Superhéroe, una campaña que le puso capa de héroes a los perros de La Perla para ayudarlos en su misión de encontrar un hogar para siempre. Te puede interesar: Alas de vida, una exposición para conocer las aves que habitan el Valle de Aburrá “Adopta un Superhéroe nació de una conexión emotiva entre el cine y la realidad: mientras la película de Superman presenta a Krypto, un perro con capa y superpoderes, nosotros quisimos mostrar que los verdaderos superhéroes están aquí, en el Centro de Bienestar Animal La Perla, sin razas, pero con una capacidad infinita de amar, sanar y transformar vidas”, dicen desde la alcaldía.

La campaña, una alianza de la Alcaldía de Medellín y Cines Procinal con apoyo de Cotrafa Social, se suma a nivel local al 'efecto Krypto', el fenómeno que desató el estreno de Superman en las salas de cine de Estados Unidos, donde la presencia de Krypto, el perro superpoderoso generó un aumento masivo en las búsquedas y adopciones de mascotas. Según aplicaciones especializadas como Woofz y portales de análisis de tendencias comoEl Wrap,Durante el fin de semana de estreno de la película, las búsquedas en Google relacionadas con “adoptar a un perro cerca de mí” crecieron un 513% en Estados Unidos.

En Medellín las cifras también han sido alentadoras. Entre el lunes 28 de julio y el domingo 3 de agosto se recibieron 87 llamadas y 363 atenciones a través de las líneas de WhatsApp. En una semana se concretaron 29 adopciones de caninos y de ellas 17 fueron el fin de semana cuando las personas salían del cine, justo después de ver la película Superman. "Es una oportunidad para hablar de adopción desde un lugar distinto: no como un acto de compasión, sino como un encuentro entre héroes. Los más de 2.100 perros rescatados que cuidamos son superhéroes porque han sobrevivido al abandono, han sanado sus heridas y todavía tienen amor para dar. Solo necesitan una familia que los vea como lo que son: valientes, leales y poderosos compañeros de vida (...) Más allá de los números, la campaña ha generado conciencia, ternura y acción. Y lo más importante: ha comenzó a cambiarle la vida a muchos animales que llevaban años esperando su oportunidad”. Para saber más: Feria de las Flores 2025: programación de los mejores eventos del jueves 7 de agosto en Medellín La Perla, el Centro de Bienestar Animal más grande del país, acoge 2.111 perros en condiciones de vulnerabilidad. Desde que inició la actual administración, ha entregado en adopción 2.334 y ha atendido 2.512 rescates de caninos que han sido víctimas del abandono. En lo que va de este se han entregado 996 animales de compañía en adopción, de ellos 604 hijos caninos y 392 felinos. Aun así, según datos entregados por el alcalde, La Perla está al 80% de su capacidad.