Superman ayuda a los superhéroes de cuatro patas que buscan un hogar definitivo en Medellín

Este fin de semana, el sábado 9 y domingo 10 de agosto, se vivirá la segunda y última jornada de Adopta un Superhéroe, una campaña que le puso capa de héroes a los perros de La Perla para ayudarlos en su misión de encontrar un hogar para siempre.
“Adopta un Superhéroe nació de una conexión emotiva entre el cine y la realidad: mientras la película de Superman presenta a Krypto, un perro con capa y superpoderes, nosotros quisimos mostrar que los verdaderos superhéroes están aquí, en el Centro de Bienestar Animal La Perla, sin razas, pero con una capacidad infinita de amar, sanar y transformar vidas”, dicen desde la alcaldía.