“La adicción es una enfermedad en el mismo sentido que el cáncer”, así es como el consumo de cocaína reconfigura el cerebro

Cuando una persona que ha sido adicta a la cocaína recae en su consumo, se suele echar la culpa a una supuesta falta de voluntad por dejar esta droga. Pero un nuevo estudio señala que podría ser el resultado biológico de una reconfiguración de su cerebro.
Un equipo científico de la Universidad de Michigan (EE UU) ha descubierto que la cocaína altera el funcionamiento del hipocampo, lo que contribuye a la compulsión continua por buscar la droga. La investigación, publicada en Science Advances, no solo explica por qué la adicción a la cocaína es tan difícil de tratar, sino que también podría ayudar a desarrollar nuevas terapias farmacéuticas.
“La adicción es una enfermedad en el mismo sentido que el cáncer”, afirma el autor principal, A.J. Robison, profesor de neurociencia y fisiología en la universidad estadounidense. “Necesitamos encontrar mejores tratamientos y ayudar a las personas adictas, del mismo modo que necesitamos encontrar curas para el cáncer”.
Según cifras de Naciones Unidas, en 2023, cerca de 316 millones de personas consumieron alguna droga, sin contar el alcohol y el tabaco; es decir, 6% de la población entre 15 y 65 años, frente a 5.2% de la población en 2013.
El cannabis sigue siendo la más utilizada, con 244 millones de usuarios, seguido de los opioides con 61 millones, las anfetaminas con 30.7 millones, la cocaína con 25 millones y el éxtasis con 21 millones.