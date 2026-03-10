Adres alerta demoras en pagos a residentes médicos en febrero: ¿qué está pasando?

La Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) informó que algunos residentes médicos no recibieron oportunamente el pago correspondiente a febrero debido a demoras o errores en los reportes enviados por varias universidades al Ministerio de Salud. La entidad explicó que los recursos destinados a estos desembolsos se encuentran disponibles, pero el proceso depende de la calidad de la información que le remiten las instituciones. Le puede interesar: Minsalud anunció inicio de pago a internos de medicina, pero no es la “primera vez”. En ese contexto, la Adres divulgó un listado de universidades que presentan novedades en los registros reportados de residentes. Estas inconsistencias fueron clasificadas bajo la categoría “cantidad PDT por subsanar”, lo que indica que deben corregirse datos dentro del sistema para que los pagos puedan tramitarse.

La institución con mayor número de registros pendientes es la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, que reporta 44 casos por ajustar. En segundo lugar aparece la Universidad Militar Nueva Granada con 36 registros, seguida por la Universidad Metropolitana, que presenta 34 inconsistencias dentro del proceso de reporte. En la lista también figura la Universidad Javeriana con 31 registros pendientes por corregir, mientras que la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) acumula 29 casos que deben ser subsanados para avanzar en el trámite de pago correspondiente al periodo analizado. Otras instituciones con novedades incluyen a la Universidad de La Sabana, con 15 registros por revisar, y a la Universidad Nacional a través de su unidad de servicios de salud Unisalud, que reporta 14 casos con información pendiente de corrección.

El listado también menciona a la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, que presenta 13 registros con inconsistencias, y a la Universidad de Antioquia, que reporta 12 novedades dentro de la misma categoría de información por subsanar. De acuerdo con la entidad, esta relación permite identificar con precisión en qué instituciones se concentraron los registros pendientes que afectaron el proceso de pago de febrero. Aunque algunas universidades superan las 30 novedades, la información muestra que los retrasos no están focalizados en una sola institución, sino que se distribuyen entre diferentes centros de formación médica. Ante esto, la entidad recordó que los retrasos en los desembolsos se originan principalmente cuando las universidades no remiten la información de sus residentes dentro de los plazos establecidos o cuando los reportes presentan inconsistencias que deben corregirse antes de proceder con el giro de los recursos.