Cayeron en Medellín alias Gokú y Kata buscados por trata de personas en Venezuela: así operaban en el Parque Lleras

Las investigaciones de las autoridades indican que, al parecer, uno de los implicados tenía una condena de nueve años de prisión por el delito de trata de personas. Aquí los detalles.

  • Este es el momento de la captura de alias Gokú y Kata, eran requeridos por la justicia de Venezuela por delitos como trata de personas, hurto agravado y homicidio. FOTO: Cortesía Migración Colombia
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 51 minutos
bookmark

Las autoridades anunciaron en las últimas horas un importante operativo contra la explotación sexual y la trata de personas que dio como resultado la captura de dos ciudadanos extranjeros conocidos con los alias de Gokú y Kata, quienes eran requeridos por la justicia de Venezuela por delitos como trata de personas, hurto agravado y homicidio.

De acuerdo con el reporte del Centro Operativo Anti Trata de Personas (Coat) del Ministerio del Interior, ambos se movían principalmente e horas de la tarde y noche, en el sector del Parque Lleras, en Medellín, donde presuntamente lograban camuflarse entre trabajadores de discotecas y supuestos agentes turísticos para, presuntamente, desarrollar actividades ilícitas en esta zona rosa.

Según Migración Colombia, alias Kata, también conocida como Katherine, se encargaba de conectar a ciudadanos locales y extranjeros con servicios de prostitución y venta de estupefacientes en algunas de las principales zonas de rumba de la ciudad.

Junto a ella operaba alias Gokú, un hombre con doble nacionalidad (colombiana y venezolana) que frecuentaba estos establecimientos con apariencia de turista y que, de acuerdo con las investigaciones recopiladas por la autoridad migratoria, facilitaba diferentes actividades ilegales.

El operativo fue adelantado por funcionarios de Migración Colombia en articulación con otras autoridades, quienes verificaron el estatus migratorio y los antecedentes internacionales de los implicados. Durante una diligencia de allanamiento realizada en el conjunto residencial Reserva Serrat Selva y en una reconocida discoteca del barrio El Poblado.

Le puede interesar: Cuide a los suyos: van 32 casos de trata de personas reportados este año en Medellín

Alias Kata, quien residía en Colombia desde 2023 y habría utilizado documentos obtenidos de manera fraudulenta, tenía una condena de nueve años de prisión por el delito de trata de personas, emitida por un juzgado del área metropolitana de Caracas. Tras confirmarse la autenticidad de la información con el consulado de Venezuela, la mujer fue expulsada del país y trasladada para quedar a disposición de las autoridades judiciales de ese país.

Por su parte, alias Gokú es solicitado por un juzgado del estado Mérida por delitos como robo agravado a personas, robo agravado de vehículo automotor, lesiones intencionales a adolescentes, porte ilícito de arma de fuego y homicidio calificado.

El hombre fue puesto a disposición de la Policía Nacional y de la Fiscalía en Colombia, que adelantan las investigaciones para determinar si tiene procesos pendientes en el país antes de ser entregado a las autoridades venezolanas en calidad de expulsado.

Otros operativos importantes en Medellín

Además de capturas relacionadas con trata de personas y la venta de drogas en zonas turísticas de la ciudad, las autoridades también lograron la detención de dos presuntos integrantes de estructuras criminales señalados de participar en secuestros, extorsiones y homicidios en Medellín.

Entérese: Condenaron a más de seis años a tres integrantes de red que explotaba mujeres en Grecia

Se trata de alias Tío, presunto cabecilla del grupo delincuencial El Coco, y alias Árabe, integrante de la estructura ilegal Los del Llano, organizaciones que, según las investigaciones, estarían alineadas con el grupo criminal conocido como Robledo.

De acuerdo con las autoridades, alias Tío”, quien permanecía evadiendo a la justicia desde mayo de 2024, habría liderado durante más de dos décadas actividades delictivas en barrios como Santa Lucía, La Floresta, La América, Santa Rosa de Lima, Juan XXIII, La Divisa y La Pradera. En estos sectores, presuntamente ordenaba cobros extorsivos semanales que oscilaban entre los $50.000 y $80.000 a transportadores y comerciantes.

Por su parte, alias Árabe sería el encargado de coordinar extorsiones y secuestros extorsivos en zonas como Olaya Herrera, Blanquizal y Cucaracho. Las autoridades lo vinculan con el secuestro de dos personas ocurrido en marzo de 2025, caso en el que exigían cerca de $12 millones para su liberación, además de otros $3 millones para devolver una motocicleta.

También es señalado como presunto responsable del homicidio de alias Roña, ocurrido en enero de 2026 en medio de disputas internas por el control criminal del territorio.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por delitos como concierto para delinquir agravado, extorsión, secuestro extorsivo y hurto.

Durante los operativos también fueron incautados tres teléfonos celulares que serán analizados para avanzar en las investigaciones.

Según el balance de seguridad entregado por las autoridades, los operativos contra estas estructuras han contribuido a una reducción del 54% en los casos de extorsión en la ciudad durante lo corrido de 2026, al pasar de 110 denuncias registradas en el mismo periodo de 2025 a 51 este año.

