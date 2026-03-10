Cayeron en Medellín alias Gokú y Kata buscados por trata de personas en Venezuela: así operaban en el Parque Lleras

Las autoridades anunciaron en las últimas horas un importante operativo contra la explotación sexual y la trata de personas que dio como resultado la captura de dos ciudadanos extranjeros conocidos con los alias de Gokú y Kata, quienes eran requeridos por la justicia de Venezuela por delitos como trata de personas, hurto agravado y homicidio.

De acuerdo con el reporte del Centro Operativo Anti Trata de Personas (Coat) del Ministerio del Interior, ambos se movían principalmente e horas de la tarde y noche, en el sector del Parque Lleras, en Medellín, donde presuntamente lograban camuflarse entre trabajadores de discotecas y supuestos agentes turísticos para, presuntamente, desarrollar actividades ilícitas en esta zona rosa.

Según Migración Colombia, alias Kata, también conocida como Katherine, se encargaba de conectar a ciudadanos locales y extranjeros con servicios de prostitución y venta de estupefacientes en algunas de las principales zonas de rumba de la ciudad.

Junto a ella operaba alias Gokú, un hombre con doble nacionalidad (colombiana y venezolana) que frecuentaba estos establecimientos con apariencia de turista y que, de acuerdo con las investigaciones recopiladas por la autoridad migratoria, facilitaba diferentes actividades ilegales.

El operativo fue adelantado por funcionarios de Migración Colombia en articulación con otras autoridades, quienes verificaron el estatus migratorio y los antecedentes internacionales de los implicados. Durante una diligencia de allanamiento realizada en el conjunto residencial Reserva Serrat Selva y en una reconocida discoteca del barrio El Poblado.

Alias Kata, quien residía en Colombia desde 2023 y habría utilizado documentos obtenidos de manera fraudulenta, tenía una condena de nueve años de prisión por el delito de trata de personas, emitida por un juzgado del área metropolitana de Caracas. Tras confirmarse la autenticidad de la información con el consulado de Venezuela, la mujer fue expulsada del país y trasladada para quedar a disposición de las autoridades judiciales de ese país.

Por su parte, alias Gokú es solicitado por un juzgado del estado Mérida por delitos como robo agravado a personas, robo agravado de vehículo automotor, lesiones intencionales a adolescentes, porte ilícito de arma de fuego y homicidio calificado.

El hombre fue puesto a disposición de la Policía Nacional y de la Fiscalía en Colombia, que adelantan las investigaciones para determinar si tiene procesos pendientes en el país antes de ser entregado a las autoridades venezolanas en calidad de expulsado.