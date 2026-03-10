FMI pide prepararse para “lo impensable” por guerra en Medio Oriente

La economía global vuelve a enfrentarse a un escenario de alta incertidumbre. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, lanzó una advertencia directa a los gobiernos de todo el mundo: “deben prepararse para escenarios extremos ante el deterioro del contexto internacional”.
Durante una conferencia celebrada en Tokio sobre el futuro del sistema económico internacional, la economista búlgara pidió a los responsables políticos anticiparse a posibles crisis.
“Piensen en lo impensable y prepárense para ello”, afirmó Georgieva al referirse al aumento de los riesgos que enfrenta la economía mundial en un momento marcado por conflictos geopolíticos, tensiones energéticas y una sucesión de crisis que siguen poniendo a prueba la resiliencia económica global.
