Estas serían las consecuencias “catastróficas” de la guerra en el mercado petrolero

La guerra en curso en Medio Oriente podría resultar desastrosa para el mercado petrolero, por lo que es fundamental reabrir el estrecho de Ormuz, afirmó este martes el presidente y CEO de la petrolera Saudi Aramco, Amin H. Nasser. “Cuanto más dure la perturbación, más catastróficas serán las consecuencias para los mercados petroleros mundiales y más drásticas las consecuencias para la economía global”, dijo en una conversación con medios en el día 11 del conflicto. “Es absolutamente crucial que se reanude el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz”, por donde transita el 20% del crudo consumido a nivel mundial y cerrado de facto por los iraníes en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel, añadió Nasser.

Estrecho de Ormuz. Foto: Getty.

La volatilidad del precio del petróleo en el mundo

Los precios del petróleo han fluctuado enormemente debido a las interrupciones en el suministro, disparándose un 30% el lunes antes de volver a caer tras los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que la guerra podría terminar “pronto”. “La interrupción ha provocado una grave reacción en cadena no sólo en el transporte marítimo y los seguros, sino que también ha tenido un tremendo efecto dominó en la aviación, la agricultura, la automoción y otras industrias”, aseguró Nasser, en un encuentro con la prensa con ocasión de la publicación de los resultados de Aramco en 2025. “Aunque hemos sufrido interrupciones en el pasado, esta es, con diferencia, la mayor crisis a la que se ha enfrentado la industria del petróleo y el gas de la región”, sentenció.

Amin Nasser, CEO de la petrolera Saudi Aramco.

Aramco informó de una caída del 12,1% en sus ingresos netos en 2025, después de que el aumento de la oferta, los aranceles estadounidenses y otros factores económicos adversos afectaran su facturación. En concreto, Aramco, el mayor exportador de petróleo del mundo, registró unos ingresos netos de 93.380 millones de dólares en 2025, lo que supone un descenso con respecto a los 106.240 millones de dólares de 2024.

El petróleo cae y las bolsas suben ante sugerencia de un fin próximo de la guerra en Medio Oriente

Los precios del petróleo cayeron con fuerza y las bolsas asiáticas y europeas repuntaban este martes tras la sugerencia del presidente estadounidense Donald Trump de que la guerra en Oriente Medio podría terminar pronto. "Esto terminará pronto, y si vuelve a comenzar, el golpe será aún más duro", dijo Trump la noche del lunes desde Florida, cuando se le preguntó sobre la ofensiva iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. Los inversores se apresuraron a reaccionar ante estos comentarios, lo que provocó una caída de los precios del crudo de alrededor del 10% el martes, antes de que las pérdidas se redujeran a alrededor del 5%. Los precios del gas en Europa se hundieron un 15%, tras haber subido hasta un 30% el lunes. En la mañana de este martes 10 de marzo, el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, retrocedía un 8,95% hasta los 86,29 dólares. El del Brent del Mar del Norte, referencia europea, perdía un 8,85% hasta los 90,20 dólares. Ambos cayeron más de un 10% al inicio de la sesión.

Estrecho de Ormuz.

El contraste es fuerte respecto al lunes, cuando los precios rozaron los 120 dólares el barril en los mercados asiáticos, con subidas de más del 30%. Por su parte, los precios del gas en Europa cayeron alrededor de un 15%. El contrato de gas natural TTF holandés, considerado la referencia europeo, cayó a alrededor de 48 euros, tras haber subido considerablemente el día anterior. El retroceso del precio del crudo en particular contribuyó a un repunte de las bolsas asiáticas, tras las bruscas caídas del lunes. Así, Seúl ganó al cierre un 5,4% y Tokio un 2,9%. Hong Kong ganó un 2,2% y Shanghái 0,7%. Londres, París, Milán, Fráncfort y Madrid también subían al inicio de la jornada europea, con ganancias de más del 2% salvo en el caso del parquet londinense (+1,63%). Esto se produjo después de que los tres principales índices de Wall Street cerraran con fuertes subidas, tras revertir las fuertes ventas iniciales, aunque los futuros cayeron el martes.