Trump reaviva la polémica sobre el acetaminofén y expertos en Colombia llaman a un uso responsable

En Estados Unidos, un anuncio del presidente Donald Trump volvió a encender la discusión sobre el paracetamol, conocido en Colombia como acetaminofén, pues el mandatario lo vinculó con un mayor riesgo de autismo durante el embarazo, una afirmación que generó alarma mediática pero que carece de respaldo científico sólido. Precisamente por eso, las principales agencias regulatorias —la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) y la EMA (Agencia Europea de Medicamentos de Europa)— reiteran que, si se usa con precaución, el fármaco sigue siendo el analgésico y antipirético de elección para mujeres gestantes.

Esa posición se apoya en una literatura científica amplia, construida a partir de más de una década de estudios observacionales que han explorado posibles vínculos entre este medicamento y trastornos del neurodesarrollo como el autismo o el déficit de atención. Sin embargo, los resultados no han sido concluyentes. El trabajo más robusto hasta ahora, publicado en JAMA en 2024, analizó a más de dos millones de niños en Suecia durante un seguimiento de más de veinte años. Al incluir controles entre hermanos, la investigación no encontró un aumento significativo en el riesgo de autismo, TDAH ni discapacidad intelectual asociado al consumo de acetaminofén en el embarazo. El mensaje fue claro: las asociaciones detectadas en estudios menos rigurosos pueden explicarse por factores familiares y genéticos más que por un efecto directo del medicamento.

En palabras de Ubier Gómez, médico toxicólogo clínico y profesor de farmacología, lo fundamental es entender la diferencia entre coincidencia y causalidad. “Desde hace más de una década se lanzaron hipótesis sobre un posible vínculo entre acetaminofén y autismo, pero hasta hoy no se ha podido demostrar de manera inequívoca esa relación”, señala. Detalla que existe una plausibilidad biológica relacionada con un metabolito oxidativo (NAPQI) que puede inducir estrés oxidativo, pero subraya que los metanálisis más recientes no confirman la causalidad. “Lo recomendable es minimizar la exposición, pero no generar pánico ni sustituirlo por antiinflamatorios no esteroideos, que sí tienen riesgos comprobados en el embarazo”, enfatiza.

En entrevista con EL COLOMBIANO, Gómez recuerda que la migración hacia alternativas como el ibuprofeno o el naproxeno, en busca de una falsa sensación de seguridad, puede resultar contraproducente, pues los antiinflamatorios no esteroideos están contraindicados a partir de la semana 20 de gestación porque aumentan el riesgo de complicaciones graves como oligohidramnios, alteraciones renales fetales, cierre prematuro del ductus arterioso e incluso partos distócicos. “El remedio puede ser peor que la enfermedad”, resume.