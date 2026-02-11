x

En juicio clave contra Meta y Google, director de Instagram asegura que las redes sociales no generan adicción

Este lunes comenzó el primer juicio que busca determinar si las compañías tecnológicas son culpables de causar adicción en menores de edad.

    Hay más de 1.000 denuncias que señalan el presunto daño de redes sociales a jóvenes. FOTO: Camilo Suárez
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

El director ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri, rechazó la noción de “adicción clínica” a las redes sociales, y habló en cambio de “uso problemático” durante un juicio a Google y Meta que busca determinar si las plataformas se diseñaron deliberadamente para causar adicción a niños.

Lea: Los adolescentes creen que las redes sociales son perjudiciales, pero aun así las usan, revela estudio

Meta, la empresa matriz de Instagram y Facebook; y YouTube, propiedad de Google, se sientan en el banquillo acusadas de haber diseñado sus plataformas con el fin de atrapar la atención de los usuarios para beneficio de las compañías. El fallo de este caso creará jurisprudencia para las decenas de procesos legales que tienen que enfrentar las redes sociales.

“Es importante diferenciar entre adicción clínica y uso problemático”, afirmó Mosseri cuando era interrogado por el abogado de la parte demandante, Mark Lanier.

“Estoy seguro de que dije que era adicto a una serie de Netflix cuando la vi de un tirón hasta muy tarde una noche, pero no creo que sea lo mismo que una adicción clínica”, añadió.

¿Por qué Meta y Google están en juicio?

Desde el 9 de febrero estas compañías tecnológicas son las señaladas por un tribunal de California de crear “adicción en el cerebro de los niños”, como aseguró Mark Lanier, el abogado de la defensa. El caso está sustentado en las acusaciones de una joven de 20 años identificada como Kayley GM, quien afirma que sufrió de daño psicológico causado por funciones como el scrolling –que es cuando se desliza contenido constantemente por la pantalla– y la reproducción automática.

Según la presunta víctima, esto le ocasionó depresión, ansiedad, autolesiones y tendencias suicidas.

“Voy a hablar de cómo Google y Meta diseñaron deliberadamente sus productos, YouTube e Instagram, para enganchar a los usuarios y hacer que volvieran, no por casualidad, sino a propósito, porque la adicción es rentable”, dijo también el abogado.

Esta es solo una de las más de 1.000 demandas por lesiones personales que se encuentran interpuestas contra Meta y otros gigantes tecnológicos. Lo que hace especial el caso de GM es que es pionero al haber entrado oficialmente en juicio por lo que se espera que la decisión que de allí salga sea un precedente que en el futuro ayude a resolver demandas similares.

Si Meta y Google son declarados culpables, Kayley podría recibir una indemnización multimillonaria, al tiempo que lograría que la ley exija a las plataformas colocar advertencias de seguridad sobre los riesgos en salud mental que pueden llegar a ocasionar.

Le puede interesar: El algoritmo que enferma: redes sociales y celulares agravan la crisis de salud mental en adolescentes

