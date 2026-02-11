En juicio clave contra Meta y Google, director de Instagram asegura que las redes sociales no generan adicción

El director ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri, rechazó la noción de “adicción clínica” a las redes sociales, y habló en cambio de “uso problemático” durante un juicio a Google y Meta que busca determinar si las plataformas se diseñaron deliberadamente para causar adicción a niños.

Meta, la empresa matriz de Instagram y Facebook; y YouTube, propiedad de Google, se sientan en el banquillo acusadas de haber diseñado sus plataformas con el fin de atrapar la atención de los usuarios para beneficio de las compañías. El fallo de este caso creará jurisprudencia para las decenas de procesos legales que tienen que enfrentar las redes sociales.

“Es importante diferenciar entre adicción clínica y uso problemático”, afirmó Mosseri cuando era interrogado por el abogado de la parte demandante, Mark Lanier.

“Estoy seguro de que dije que era adicto a una serie de Netflix cuando la vi de un tirón hasta muy tarde una noche, pero no creo que sea lo mismo que una adicción clínica”, añadió.