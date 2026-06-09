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Ojo, papás: esto deben tener en cuenta antes de comprar un celular a su hijo, según la ciencia

Un estudio con casi 2 000 adolescentes revela que la adquisición de un teléfono a esa edad no daña la salud mental por sí misma, aunque el uso de más de cinco horas diarias duplica el riesgo de depresión u obesidad.

  • El 74 % de mujeres que estrenaron su primer móvil a los 6 años enfrentaban retos de salud mental. Foto Agencia Sinc
    El 74 % de mujeres que estrenaron su primer móvil a los 6 años enfrentaban retos de salud mental. Foto Agencia Sinc
hace 1 hora
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La pregunta que lleva años traumatizando a padres y madres: ¿a qué edad se debe entregar el primer teléfono móvil a un menor? Movimientos globales de familias o educadores han presionado para retrasar este momento basándose en la intuición de que las pantallas dañan el bienestar o la salud mental de los jóvenes. Sin embargo, la evidencia empírica detrás de estas pautas seguía siendo limitada.

Siga leyendo: Dos médicos colombianos reconocidos por su labor para mejorar la salud de los latinos en EE.UU

Ahora, una investigación a gran escala arroja luz sobre este debate al demostrar que el simple hecho de adquirir un smartphone a los 13 años no se asocia directamente con la depresión o la obesidad un año más tarde, aunque sí provoca un impacto inmediato en la pérdida de sueño.

El estudio, publicado en la revista JAMA Pediatrics, ha seguido la evolución de 1 959 adolescentes que no tenían teléfono móvil al inicio del seguimiento. Los resultados revelan que la clave del bienestar no radica tanto en el dispositivo en sí, sino en las dinámicas de uso.

Mientras que la compra del teléfono aumentó en un 29 % las probabilidades de sufrir sueño insuficiente, no mostró un vínculo estadísticamente significativo con diagnósticos clínicos de depresión o con el desarrollo de obesidad un año después. La situación cambia de forma radical cuando se analiza la intensidad de uso.

Entre los jóvenes que adquirieron el celular, aquellos que pasaban más de cinco horas al día delante de la pantalla duplicaron con creces las probabilidades de sufrir depresión (un riesgo 2,27 veces mayor) y obesidad (2,66 veces más) en comparación con quienes realizaban un uso inferior a las dos horas diarias. Asimismo, el uso intensivo disparó el riesgo de dormir menos de las ocho horas recomendadas.

La complejidad del fenómeno sugiere que evaluar el impacto de la tecnología requiere mirar más allá de las cifras. “Necesitamos alejarnos de la idea de que el tiempo de pantalla es una única cosa homogénea si queremos entender qué es verdaderamente saludable o insalubre”, explica Rinanda Shaleha, investigadora de la Universidad Estatal de Pennsylvania (Penn State) y coautora de un modelo teórico complementario publicado en la revista Developmental Psychology.

Lea aquí: La ciencia explica por qué hay más mujeres ansiosas y depresivas que hombres, ¿cómo actuar?

Para los científicos, variables como el momento del día, el propósito de la navegación o el nivel de interactividad alteran por completo los efectos psicológicos del entorno digital. El consumo pasivo e infinito de vídeos cortos, por ejemplo, impone un peaje neurocognitivo muy distinto al de jugar en línea con amigos o programar.

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