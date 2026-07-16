Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Más de 2,5 millones de colombianos tienen diabetes: especialistas alertan por el subdiagnóstico

Se estima que cerca de la mitad de los casos aún no han sido diagnosticados, lo que aumenta el riesgo de complicaciones graves.

  • Especialistas insisten en que el diagnóstico oportuno de la diabetes y otras enfermedades metabólicas puede prevenir complicaciones graves y mejorar la calidad de vida de los pacientes. FOTO: Creada con IA.
    Especialistas insisten en que el diagnóstico oportuno de la diabetes y otras enfermedades metabólicas puede prevenir complicaciones graves y mejorar la calidad de vida de los pacientes. FOTO: Creada con IA.
  • La Asociación Colombiana de Endocrinología hizo un llamado a fortalecer la prevención, la detección temprana y el acceso a atención especializada frente al aumento de las enfermedades metabólicas en el país. FOTO: Asociación Colombiana de Endocrinología.
    La Asociación Colombiana de Endocrinología hizo un llamado a fortalecer la prevención, la detección temprana y el acceso a atención especializada frente al aumento de las enfermedades metabólicas en el país. FOTO: Asociación Colombiana de Endocrinología.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
bookmark

La diabetes, la obesidad y otros trastornos hormonales continúan ganando terreno en Colombia y representan uno de los principales desafíos para el sistema de salud. En el marco del Día Nacional del Endocrinólogo, que se conmemora el 24 de julio, la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo hizo un llamado a fortalecer la prevención y el diagnóstico oportuno de estas enfermedades.

De acuerdo con cifras de la Cuenta de Alto Costo, en el país había 2.597.719 personas con diabetes mellitus al cierre de agosto de 2025. Sin embargo, los especialistas advierten que la cifra real podría ser mucho mayor, ya que se estima que cerca de la mitad de quienes padecen esta enfermedad aún no han sido diagnosticados.

Lea aquí: Un estudio hecho en Sabaneta y Medellín descubrió las cinco claves para reducir el riesgo de demencia

Esto significa que miles de personas conviven con la diabetes sin saberlo y, en muchos casos, solo consultan cuando ya presentan complicaciones que afectan órganos como el corazón, los riñones, la retina o el sistema nervioso.

Según la Asociación Colombiana de Endocrinología, el país atraviesa una transición epidemiológica marcada por el aumento de enfermedades metabólicas relacionadas con el envejecimiento de la población, el sedentarismo, la alimentación poco saludable y otros factores de riesgo modificables.

Amplíe la noticia: Así se tratará la diabetes tipo 2 en Colombia desde esta semana

La Asociación Colombiana de Endocrinología hizo un llamado a fortalecer la prevención, la detección temprana y el acceso a atención especializada frente al aumento de las enfermedades metabólicas en el país. FOTO: Asociación Colombiana de Endocrinología.
La Asociación Colombiana de Endocrinología hizo un llamado a fortalecer la prevención, la detección temprana y el acceso a atención especializada frente al aumento de las enfermedades metabólicas en el país. FOTO: Asociación Colombiana de Endocrinología.

Ante este panorama, los endocrinólogos insisten en que la detección temprana es clave para evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

“Las enfermedades endocrinas suelen avanzar durante años sin producir síntomas evidentes. Cuando el paciente consulta por primera vez muchas veces ya existen complicaciones que pudieron evitarse”, afirmó José Luis Torres Grajales, presidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo.

Conozca: ¿Por qué el entrenamiento de fuerza es clave para envejecer con salud después de los 60 años?

El especialista explicó que la endocrinología no solo se ocupa de la diabetes. También trata enfermedades relacionadas con la obesidad, la tiroides, la osteoporosis, trastornos hormonales, alteraciones del crecimiento y otras condiciones que pueden afectar la salud cardiovascular, reproductiva y ósea.

La asociación destacó que un tratamiento oportuno no solo mejora la expectativa y calidad de vida de los pacientes, sino que también contribuye a reducir hospitalizaciones, complicaciones cardiovasculares, insuficiencia renal, amputaciones y otros problemas asociados con estas enfermedades.

Por ello, hizo un llamado a promover hábitos de vida saludables, fortalecer las estrategias de detección temprana y consultar al médico ante factores de riesgo o síntomas relacionados con enfermedades metabólicas.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántas personas tienen diabetes en Colombia?
Según la Cuenta de Alto Costo, en Colombia había 2.597.719 personas con diabetes mellitus al cierre de agosto de 2025. Sin embargo, especialistas consideran que la cifra real podría ser mayor debido al subdiagnóstico.
¿Por qué muchas personas no saben que tienen diabetes?
Porque la enfermedad puede avanzar durante años sin causar síntomas evidentes. En muchos casos, el diagnóstico ocurre cuando ya existen complicaciones en órganos como el corazón, los riñones, la retina o el sistema nervioso.
¿Qué enfermedades trata un endocrinólogo?
Además de la diabetes, el endocrinólogo diagnostica y trata obesidad, enfermedades de la tiroides, osteoporosis, trastornos hormonales, alteraciones del crecimiento, enfermedades del metabolismo óseo y otras afecciones relacionadas con el sistema endocrino.

Temas recomendados

Salud
Enfermedades tropicales
Enfermedad
diabetes
Ayudas diagnósticas
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos