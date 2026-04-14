YouTube desactivará los anuncios durante las transmisiones en directo

YouTube ha implementado una nueva función para mejorar la interacción en los directos de la plataforma, con la que identificará automáticamente cuando la interacción de los usuarios en chat esté en “su punto máximo” y desactivará los anuncios para evitar interrumpir el dinamismo.

La plataforma de contenido en ‘streaming’ ha compartido una serie de novedades pensadas para mejorar la experiencia e interacción de los usuarios con los creadores de contenido durante las transmisiones en directo, YouTube Live, de manera que se fomente la conexión entre una comunidad en tiempo real.

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Para ello, YouTube ha agregado una función con la que, cuando se identifique una alta participación por parte de los usuarios en el chat del directo, se desactivarán automáticamente los anuncios para todos los espectadores.

Esta función surge con el objetivo de proteger la “energía colectiva”, que se genera a través del chat entre los comentarios de los usuarios y el creador de contenido, ya que al evitar los anuncios, se logra mantener el dinamismo de toda la comunidad sin interrupciones publicitarias.

Así lo ha compartido la compañía en un comunicado en su blog, en el que ha detallado que esta función solo está disponible si los anuncios automáticos están activados en el canal, y que funcionará cuando su sistema de monitorización reconozca un pico importante de interacción en el chat del directo.