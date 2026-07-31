OpenAI tiene 1.000 millones de usuarios apenas cuatro años después de lanzar ChatGPT

“Nuestros modelos ahora llegan a más de 1.000 millones de usuarios activos y más de dos millones de empresas. A medida que las personas ganan más confianza en la tecnología, la utilizan más a fondo”, declaró la compañía en una publicación en su página web.

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De acuerdo con varios medios de Estados Unidos, la startup de San Francisco esperaba alcanzar ese hito a comienzos de año, después de llegar a 900 millones de usuarios activos a finales de febrero. Pero se enfrentó a una mayor competencia de sus rivales.

OpenAI fue fundada en 2015, pero no lanzó su primer producto comercial, ChatGPT, sino hasta noviembre de 2022.

En comparación, Facebook tardó seis años en alcanzar los 1.000 millones de usuarios desde el lanzamiento de su red social.