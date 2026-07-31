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OpenAI tiene 1.000 millones de usuarios apenas cuatro años después de lanzar ChatGPT

OpenAI anunció el viernes que superó el hito, menos de cuatro años después del lanzamiento de su popular chatbot ChatGPT.

  • En pocos años, OpenAI se convirtió en uno de los gigantes tecnológicos de Estados Unidos. Foto: Afp-
    En pocos años, OpenAI se convirtió en uno de los gigantes tecnológicos de Estados Unidos. Foto: Afp-
Agencia AFP
hace 36 minutos
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“Nuestros modelos ahora llegan a más de 1.000 millones de usuarios activos y más de dos millones de empresas. A medida que las personas ganan más confianza en la tecnología, la utilizan más a fondo”, declaró la compañía en una publicación en su página web.

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De acuerdo con varios medios de Estados Unidos, la startup de San Francisco esperaba alcanzar ese hito a comienzos de año, después de llegar a 900 millones de usuarios activos a finales de febrero. Pero se enfrentó a una mayor competencia de sus rivales.

OpenAI fue fundada en 2015, pero no lanzó su primer producto comercial, ChatGPT, sino hasta noviembre de 2022.

En comparación, Facebook tardó seis años en alcanzar los 1.000 millones de usuarios desde el lanzamiento de su red social.

La cifra citada por OpenAI el viernes incluye a todas sus interfaces de inteligencia artificial, principalmente ChatGPT, pero también Codex -su modelo dedicado a la programación asistida con IA-, así como ChatGPT Work, una plataforma que permite a los usuarios acceder a otras aplicaciones externas.

Su segmento de clientes empresariales, que genera la mayor cantidad de ingresos y ganancias por usuario, se convirtió en una prioridad para la empresa a finales de 2025. Desde entonces, ha ayudado a cerrar la brecha con su mayor rival, Anthropic, que se enfoca en esta clase de clientes.

La aparición de los agentes de IA —que realizan tareas bajo demanda, evalúan sus resultados y realizan mejoras de manera autónoma— ha disparado la demanda de capacidad de cómputo y causado un aumento en los costos para empresas y desarrolladores.

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Con el deseo de mantener esos costos bajos, muchos usuarios ahora están optando por modelos menos atractivos que los sistemas de IA de vanguardia de OpenAI y Anthropic, incluidos modelos de fuente abierta, particularmente de China.

A principios de julio, OpenAI publicó tres versiones de su nuevo modelo, GPT-5.6, incluyendo una versión de “bajo costo”, Luna, que costaba una quinta parte de Sol, el modelo de mejor rendimiento.

Pero el mercado evoluciona tan rápido que la empresa anunció el jueves que recortaría el precio de Luna en un 80%, ubicándolo entre los modelos avanzados menos costosos, incluidos los desarrollados en China.

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Preguntas y respuestas

¿Qué incluye la cifra de más de 1.000 millones de usuarios activos anunciada por OpenAI?
La cifra incluye todas las interfaces de inteligencia artificial de OpenAI. Según la información de la noticia, abarca principalmente ChatGPT, además de Codex, el modelo para programación asistida con IA, y ChatGPT Work, una plataforma que permite acceder a aplicaciones externas.
¿Cómo influyen los agentes de IA en el aumento de los costos para las empresas?
Los agentes de IA requieren una mayor capacidad de cómputo porque pueden ejecutar tareas, evaluar resultados y realizar mejoras de forma autónoma. Esa demanda adicional de recursos incrementa los costos para empresas y desarrolladores.
¿Qué competencia enfrenta OpenAI en el mercado de inteligencia artificial?
La empresa compite con desarrolladores de modelos avanzados como Anthropic, especialmente en el segmento empresarial, y también con modelos de código abierto y soluciones creadas en China que destacan por ofrecer costos más bajos.

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