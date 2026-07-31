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Según la Defensoría, 419 menores fueron víctimas de reclutamiento durante el 2025; 74 durante este año

La entidad advirtió que la mitad de las víctimas pertenecen a comunidades indígenas y alertó sobre un alto subregistro de casos. Solo en el primer semestre de 2026 ya se han documentado 74 nuevos episodios de reclutamiento.

  • Según un reporte de la Defensoría del Pueblo, la zona más afectada es la del Cauca. Imagen de referencia. Foto: Ejército Nacional
    Según un reporte de la Defensoría del Pueblo, la zona más afectada es la del Cauca. Imagen de referencia. Foto: Ejército Nacional
El Colombiano
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hace 7 horas
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Un informe reveló un preocupante panorama sobre la persistencia del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en el país. Según la Defensoría del Pueblo, a partir de los reportes oficiales recopilados por la entidad, se evidencia una afectación sistemática que golpea con especial fuerza a las regiones del suroccidente colombiano y a las comunidades étnicas de la nación.

Durante el consolidado del año 2025, el canal de registro de la Defensoría identificó un total de 419 casos de reclutamiento forzado. El 57% correspondió a niños y adolescentes hombres, mientras que el 43% afectó a niñas y adolescentes mujeres.

La caracterización étnica dejó al descubierto una vulnerabilidad crítica en los pueblos originarios, pues la mitad de los reportes, correspondiente al 50%, afectó a menores indígenas. Por su parte, el 44% de las víctimas no se reconoció en ningún grupo étnico y el 6% correspondió a población afrocolombiana.

Geográficamente, el departamento del Cauca se situó como el epicentro de esta problemática en 2025 al registrar 187 casos, seguido a distancia por Antioquia con 33 reportes, Norte de Santander con 27, Chocó con 25, Huila con 23 y Nariño con 18.

Las denuncias también abarcaron regiones como Valle del Cauca, Arauca, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Meta, Tolima, La Guajira, Magdalena, Risaralda, Bogotá, Santander y Vichada. En el desglose mensual de ese año, la incidencia se mantuvo constante, destacándose picos en los meses de abril con un 11%, y enero, junio y septiembre con un 10% cada uno.

Respecto a los responsables en 2025, la estructura del Estado Mayor Central concentró el mayor porcentaje de presunta autoría con un 43,4%. Le siguieron los grupos sin identificar con un 16,9%, disidencias sin especificar con 11,2%, el ELN con 10,3% y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes con 9,1%. Cifras menores se atribuyeron al Clan del Golfo con 5,7%, la Segunda Marquetalia con 2,2% y Comandos de Frontera con el 1%.

En lo corrido del primer semestre de 2026, comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio, la tendencia se mantiene en zonas críticas. El departamento del Cauca vuelve a liderar los reportes con 29 casos, escoltado por Norte de Santander con 17, Nariño con 4, Antioquia con 4 y Caquetá con 3, sumados a registros menores en más de una docena de departamentos.

¿A quiénes se les atribuyen los hechos?

En este periodo, el Estado Mayor Central continúa como el principal señalador con un 28,4% de los hechos, seguido por disidencias sin identificar con 24,3%, el ELN con 21,6% y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes con 18,9%. La afectación étnica en estos primeros seis meses muestra un 60% en población sin pertenencia étnica, 28% en indígenas y 12% en afrocolombianos, registrando su pico más alto en febrero con un 34% de los casos.

Más allá de la estadística, la Defensoría del Pueblo enfatizó que todas estas cifras deben interpretarse con cautela debido al alto subregistro que rodea al delito.

La entidad aclaró que una disminución en los reportes no implica necesariamente una reducción real del reclutamiento en los territorios, dado que muchas familias se abstienen de denunciar por temor a represalias armadas, desconfianza en las instituciones o por la lamentable normalización de la violencia.

Asimismo, el organismo advirtió sobre la trágica realidad de aquellos menores que fallecen en medio de hostilidades o combates sin haber sido registrados previa o posteriormente como víctimas de reclutamiento.

Lea también: Procuraduría pide no revictimizar mujeres asesinadas o en riesgo de feminicidio: van más de 129 posibles hechos en 2026

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos casos de reclutamiento forzado de menores reportó la Defensoría del Pueblo en Colombia?
Durante el consolidado del año 2025, la Defensoría del Pueblo registró un total de 419 casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en el país, con una afectación de 57 % en hombres y 43 % en mujeres. Para el primer semestre de 2026 (del 1 de enero al 30 de junio), las denuncias continuaron concentrándose en zonas críticas del país, manteniéndose la tendencia de vulnerabilidad en la niñez.
¿Qué grupos armados y departamentos registran el mayor índice de reclutamiento infantil en Colombia?
El departamento del Cauca se posicionó como el epicentro de esta problemática al registrar 187 casos en 2025 (y 29 casos en el primer semestre de 2026), seguido por regiones como Antioquia, Norte de Santander, Chocó, Huila y Nariño. En cuanto a los responsables, la estructura del Estado Mayor Central (EMC) figuró como la principal señalada de autoría (43,4 % en 2025 y 28,4 % en el primer semestre de 2026), seguida por disidencias sin identificar, el ELN, el Estado Mayor de los Bloques y Frentes y el Clan del Golfo. Asimismo, la caracterización étnica evidenció una alta afectación en comunidades indígenas (50 % de los reportes en 2025).
¿Por qué la Defensoría del Pueblo advierte que las cifras oficiales de reclutamiento de menores tienen subregistro?
La entidad aclaró que una disminución en los registros o reportes oficiales no representa necesariamente una reducción real del delito en los territorios. Esto se debe a que muchas familias se abstienen de interponer denuncias por temor a represalias de los grupos armados ilegales, desconfianza en las instituciones del Estado o por la normalización de la violencia en sus comunidades.

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