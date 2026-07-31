El DIM buscará, con su “nómina limitada”, una victoria contra Deportivo Cali por Liga

De ellos, cuatro eran titulares habituales (Londoño, los Chaverra y Fydriszewski). Sus salidas fueron suplidas con la llegada de seis jugadores: Juan José Córdoba, Carlos Lucumí, Alfonso Simarra, Jeison Medina, Agustín Martegani y Joaquín Varela.

De los refuerzos que llegaron al Medellín, cuatro han sido titulares en los tres encuentros que ha dirigido el entrenador antioqueño Amaranto Perea desde que asumió su cargo, después de terminar su participación en el Mundial de Norteamérica como asistente de Néstor Lorenzo. Los otros aún no han tenido oportunidad. Sin embargo, con el paso de los encuentros, seguro la tendrán. El exdefensor, que debutó como profesional en el cuadro rojo en el 2000, manifestó después de la eliminación contra Vasco da Gama en los play-offs a los octavos de final de la Copa Sudamericana, que tenía una nómina corta.

¿A qué hora inicia el juego del DIM y el Cali?

No le falta razón. Los equipos colombianos, por directriz de la Dimayor, solo pueden inscribir 25 futbolistas para torneos como la Liga en su nómina. El DIM tiene un plantel que vale 12 millones de euros, de acuerdo con datos de Transfermarkt. En la plantilla, además, solo hay dos futbolistas que superan el millón de euros en su valorización: Halam Loboa (1,8 millones), quien no jugará contra Cali porque salió de concentración tras la muerte de su abuela; y Kevin Mantilla (1.2 millones). El resto están por debajo de esa cifra.

Por eso, quizás, fue que Amaranto Perea también aseguró desde su presentación que sentía que le faltaban un par de refuerzos más: habló de un futbolista que ocupara la posición de lateral por izquierda, para que fuera “el reemplazo” de Frank Fabra, que hasta ahora no ha visto minutos.

Ante el Deportivo Cali, este sábado en el Atanasio Girardot (6:10 p.m.), el entrenador tendrá la posibilidad de empezar a gestionar la nómina que dirige que, a pesar de que él dice que es muy joven, tiene un promedio de edad de 27, 8 años (el promedio de la Liga es de 29 años de edad). ¿La ventaja? Que ya no tiene torneo internacional. Por lo tanto podrá centrar sus esfuerzos en hacer un buen papel en Liga y en Copa Colombia. Ahí, la nómina que tiene, seguro le alcanzará para buscar protagonismo antes del regreso de la hinchada a los partidos de local (el sábado pagan la última jornada de la sanción que les impusieron las autoridades civiles por los desmanes que ocurrieron en los partidos contra Flamengo de Brasil y Águilas Doradas que llevó a que jugaran a puerta cerrada).

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