Exlíder de OpenAI alerta el mayor riesgo de la IA y cómo enfrentarlo: “El reto es alinearla con los humanos”

Pocos nombres tienen tanto peso en el desarrollo de la inteligencia artificial como el de Dario Amodei. Científico e investigador, fue vicepresidente de investigación en OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, hasta que en 2021 decidió dejarla para fundar Anthropic junto a su hermana Daniela. El motivo: seguir su propia visión sobre cómo construir sistemas de IA más seguros y alineados con los valores humanos.
En una conversación con Alex Kantrowitz, presentador del popular podcast Big Technology, Amodei repasó su trayectoria, habló con franqueza sobre la competencia tecnológica global y explicó que la IA avanza a un ritmo que nadie esperaba. Para él, el mayor riesgo no está en la velocidad, sino en la dirección que tome.