Así es ‘Project Maven’, la IA que actúa como cerebro digital en la guerra de Estados Unidos contra Irán

El programa de inteligencia artificial (IA) ‘Project Maven’ del Pentágono se encuentra en el centro de la campaña militar contra Irán y es potencialmente una de las transformaciones más trascendentes en la guerra moderna.
‘Project Maven’ es el programa estrella de IA del Ejército de Estados Unidos. Fue lanzado en 2017 como un experimento para ayudar a los analistas militares a procesar los enormes flujos de imágenes enviados por drones. Los operadores estaban desbordados, obligados a trabajar imagen por imagen para localizar elementos de información que podían aparecer incluso en solo una fracción de segundo.
Maven fue diseñado para ayudarles a encontrar la aguja en el pajar. Ocho años después, el programa se ha ampliado considerablemente. Se ha convertido en un sistema de orientación asistido por IA y de gestión del campo de batalla, que ha multiplicado la velocidad de ejecución de lo que en la guerra se conoce como la “cadena de ataque” (kill chain), el proceso va desde la detección hasta la destrucción.
Entérese: Así funciona la guerra millonaria por la inteligencia artificial: Google, Meta y Nvidia lideran