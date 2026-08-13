Terremoto en Colombia: conozca la plataforma que usa inteligencia artificial para organizar ayudas, voluntarios y recursos

En una emergencia no hay una única forma de ayudar: se puede ser voluntario y llegar a un lugar devastado por un sismo para empezar a remover escombros, recoger ayudas e incentivar a los vecinos a donar, pero también utilizar conocimientos que, para muchos, no tienen una relación evidente con la tragedia.
Tras el terremoto que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto, Juan Camilo Garzón identificó otra forma de contribuir a la emergencia: crear una manera de saber dónde hacen falta voluntarios, maquinaria, alimentos o herramientas y evitar que decenas de personas se concentren en un mismo lugar mientras otras zonas permanecen sin atención.
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Con esto en mente, el diseñador y antropólogo risaraldense decidió poner al servicio de la emergencia una herramienta que había desarrollado años atrás con un propósito muy distinto.
Así, en menos de dos días, Gravitas pasó de mapear territorios con potencial turístico a convertirse en una plataforma para organizar información sobre la emergencia, recibir reportes ciudadanos y ayudar a las autoridades a tomar decisiones sobre cómo distribuir recursos, entre otros usos.
Desde hace cuatro años, Senza Create, la compañía de Garzón y creadora de esta plataforma, se ha dedicado a impulsar el turismo en zonas rurales de Colombia y otros países.
“Lo que nosotros hacemos es entender que hay un problema gigantesco en el turismo, que es que todo está supersaturado en los mismos lugares de siempre: Cartagena, Machu Picchu, las islas Galápagos, y lo que hacemos es prestar servicios de consultoría para que podamos, con nuestro equipo, ir a explorar nuevos lugares”, explica Garzón.