Con Chicho Arango a la cabeza, Nacional lidera el ranking de los futbolistas más costosos del país: este es el top 10

La Liga BetPlay avanza con intensidad y, con la cuarta fecha ya en marcha, el margen de error empieza a reducirse para los equipos que no logran sumar con regularidad. En medio de la exigencia deportiva y la presión del calendario, los clubes del Fútbol Profesional Colombiano también se miden por el valor y la jerarquía de sus plantillas, un aspecto que cobra especial relevancia en un semestre cargado de retos locales e internacionales.
Los 20 equipos de la primera división se movieron con decisión en el mercado de fichajes, pero Deportivo Cali y Millonarios sobresalen como dos de los clubes que mejor reforzaron sus nóminas. A esto se suma el desafío continental: Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla ya tienen asegurado su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que Deportes Tolima e Independiente Medellín buscarán avanzar desde la segunda fase. El ‘Pijao’ espera rival, y el Poderoso tendrá una exigente llave ante Liverpool de Montevideo.