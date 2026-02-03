Con Chicho Arango a la cabeza, Nacional lidera el ranking de los futbolistas más costosos del país: este es el top 10

La Liga BetPlay avanza con intensidad y, con la cuarta fecha ya en marcha, el margen de error empieza a reducirse para los equipos que no logran sumar con regularidad. En medio de la exigencia deportiva y la presión del calendario, los clubes del Fútbol Profesional Colombiano también se miden por el valor y la jerarquía de sus plantillas, un aspecto que cobra especial relevancia en un semestre cargado de retos locales e internacionales. Los 20 equipos de la primera división se movieron con decisión en el mercado de fichajes, pero Deportivo Cali y Millonarios sobresalen como dos de los clubes que mejor reforzaron sus nóminas. A esto se suma el desafío continental: Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla ya tienen asegurado su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que Deportes Tolima e Independiente Medellín buscarán avanzar desde la segunda fase. El ‘Pijao’ espera rival, y el Poderoso tendrá una exigente llave ante Liverpool de Montevideo.

En paralelo, Millonarios, Atlético Nacional, América de Cali y Atlético Bucaramanga lucharán por los cupos a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, razón por la cual la conformación de planteles competitivos fue una prioridad para directivos y cuerpos técnicos. Chicho Arango, el rey del mercado De acuerdo con el más reciente informe del portal especializado Transfermarkt, el futbolista más valioso del campeonato colombiano es Cristian “Chicho” Arango, flamante refuerzo de Atlético Nacional. El delantero antioqueño, proveniente del Real Salt Lake de la MLS, está tasado en seis millones de euros, duplicando el valor del segundo jugador del ranking y consolidándose como la gran figura del mercado local. Bucaramanga y Tolima también pisan fuerte El segundo lugar del listado lo ocupa Emerson Batalla, incorporación estrella del Atlético Bucaramanga tras su paso por Juventude de Brasil. El extremo está valorado en tres millones de euros y representa una de las apuestas más ambiciosas del club leopardo para este semestre. En la tercera posición aparece Elan Ricardo, mediocampista del Deportes Tolima, quien llegó al fútbol colombiano tras su experiencia en el Besiktas de Turquía. Con apenas 21 años, el volante tiene un valor de 2,20 millones de euros y es uno de los talentos jóvenes con mayor proyección del torneo.

Nacional domina el top 10 Atlético Nacional vuelve a decir presente en el ranking con Jorman Campuzano y Alfredo Morelos, ubicados en la cuarta y quinta posición. Ambos están valorados en 2,20 millones de euros y cuentan con amplio recorrido internacional y títulos en su carrera. En especial Morelos, quien renovó por tres temporadas con el cuadro verdolaga tras resolver su salida del Santos de Brasil. Aunque comparten valoración, la diferencia generacional es clara: mientras Elan Ricardo apenas inicia su carrera, Campuzano y el ‘Búfalo’ suman 29 años y representan experiencia y liderazgo dentro del campo. América, Cali y Millonarios también aportan figuras En el sexto lugar se encuentra Dylan Borrero, refuerzo del América de Cali desde el segundo semestre de 2025. El atacante nacido en Palmira suma 30 partidos, cuatro goles y tres asistencias con el conjunto escarlata, y su valor de mercado es de 1,80 millones de euros. La séptima casilla es para el argentino Emanuel Reynoso, volante creativo del Deportivo Cali, quien llegó para aportar claridad y generación de juego en un equipo que busca estabilidad y alejarse de la zona de descenso. Reynoso está tasado en 1,70 millones de euros. Las posiciones octava y novena también pertenecen al América de Cali, con Yeison Guzmán y Josen Escobar, ambos valorados en 1,50 millones de euros. Guzmán llegó para esta temporada tras su paso por Fortaleza de Brasil, mientras que Escobar, con apenas 21 años, regresó al país luego de su experiencia en el fútbol saudí con Al-Ettifaq.