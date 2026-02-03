El Campín bajo la lupa: el caos que revivió el debate sobre los escenarios dignos en Colombia

¿Continuar jugando o parar? ¿Qué hacer ante la ola invernal en Colombia, la cual tiene afectados varios escenarios del fútbol profesional? La lluvia y el barro no han permitido disfrutar de un buen espectáculo en varios de los partidos disputados.
El pasado martes, tras la reanudación del juego entre Millonarios e Independiente Medellín, que tardó en finalizar cerca de 24 horas y terminó 0-0 por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 1-2026, el campo deportivo parecía un potrero.
Ante los medios de comunicación, Leonardo Castro, delantero del cuadro azul y quien vuelve a competir luego de cinco meses tras recuperarse de una fractura de peroné, respondió que, si bien con el estado actual de las canchas se arriesga la salud, ese es su trabajo y, “lastimosamente, toca jugar, así no queramos, en esas condiciones”.
Ese caos en El Campín revivió el debate por escenarios dignos, tanto que la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), que preside el abogado Carlos González Puche, volvió a alzar su voz de protesta ante lo que acontece. Dicha entidad, sumada al malestar de los jugadores, denunció el estado “deplorable” del estadio El Campín, uno de los principales escenarios de Bogotá y el cual también recibirá próximamente partidos de Copa Libertadores cuando Santa Fe actúe de local.
“El césped presenta irregularidades graves, deterioro evidente y fallas en el drenaje que ponen en riesgo la salud y la integridad física de quienes allí desarrollan su labor”, empezó denunciando Acolfutpro a través de un comunicado.