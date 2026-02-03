El Campín bajo la lupa: el caos que revivió el debate sobre los escenarios dignos en Colombia

¿Continuar jugando o parar? ¿Qué hacer ante la ola invernal en Colombia, la cual tiene afectados varios escenarios del fútbol profesional? La lluvia y el barro no han permitido disfrutar de un buen espectáculo en varios de los partidos disputados. El pasado martes, tras la reanudación del juego entre Millonarios e Independiente Medellín, que tardó en finalizar cerca de 24 horas y terminó 0-0 por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 1-2026, el campo deportivo parecía un potrero. Ante los medios de comunicación, Leonardo Castro, delantero del cuadro azul y quien vuelve a competir luego de cinco meses tras recuperarse de una fractura de peroné, respondió que, si bien con el estado actual de las canchas se arriesga la salud, ese es su trabajo y, “lastimosamente, toca jugar, así no queramos, en esas condiciones”. Lea aquí: Estas son las razones por las que Nacional y DIM no tienen estadio propio Ese caos en El Campín revivió el debate por escenarios dignos, tanto que la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), que preside el abogado Carlos González Puche, volvió a alzar su voz de protesta ante lo que acontece. Dicha entidad, sumada al malestar de los jugadores, denunció el estado “deplorable” del estadio El Campín, uno de los principales escenarios de Bogotá y el cual también recibirá próximamente partidos de Copa Libertadores cuando Santa Fe actúe de local. “El césped presenta irregularidades graves, deterioro evidente y fallas en el drenaje que ponen en riesgo la salud y la integridad física de quienes allí desarrollan su labor”, empezó denunciando Acolfutpro a través de un comunicado.

"No es aceptable que el sitio de trabajo de los futbolistas esté sometido a estas condiciones, más aún cuando en los últimos meses se ha permitido la realización de numerosos conciertos y espectáculos sin adoptar las medidas preventivas adecuadas para impedir el deterioro del campo de juego. El mal cuidado de la cancha se hace aún más evidente con las intensas lluvias de los últimos días, que han dejado al descubierto las deficiencias en el drenaje y el mantenimiento", continuó la entidad, no sin antes exigirle al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), encargado del escenario, que adopte medidas inmediatas sobre esta situación y que obligue al concesionario Sencia S.A. a cumplir con el cuidado y conservación del campo.

A la vez, hizo un llamado al Ministerio del Deporte, como máxima autoridad del sector, para que intervenga y adopte medidas urgentes que garanticen escenarios dignos y seguros para la práctica profesional del fútbol en Colombia.

En la segunda fecha del actual torneo, Leonel Álvarez, técnico de Bucaramanga, también mostró su descontento por las condiciones del lugar donde compite Llaneros: el estadio Bello Horizonte «Rey Pelé» de Villavicencio. “Acá no es fácil jugar. La cancha, este potrero tiene que acabarse; estamos preocupados. ¿Cómo va a jugar un equipo bien si hay una cancha mala? Esto es un potrero”, aseguró Leonel en la rueda de prensa tras el empate 1-1.

En Medellín la controversia también persiste, sobre todo cuando el Atanasio Girardot recibe espectáculos ajenos al fútbol, como aconteció recientemente con los tres conciertos de Bad Bunny. Se postergó el partido que Atlético Nacional tenía contra Jaguares de Córdoba (quedó para el 6 de abril) por la segunda fecha del certamen, y luego el campo mostró secuelas tras el montaje del escenario del artista de reguetón en el duelo que el DIM empató 2-2 ante Tolima el martes 27 de enero. En días pasados, Carlos González Puche recordó que el Deportivo Cali es el único club que tiene su propio estadio y puede disponer de él como le parezca. "Para los demás, siendo públicos, se convierte en un tema de ingresos y eso es una consecuencia de la propiedad de los estadios y la disposición de los alcaldes para poder generar recursos con sus escenarios".

“Luchando contra un imposible”

Miguel Cadavid, entrenador de la Liga Antioqueña de Fútbol, comenta que no se puede desconocer lo atractiva que se volvió la ciudad en cuanto a la música, y resalta que los conciertos generan una derrama económica inmensa. “Desde el espectáculo del fútbol esto quizá no pueda gustar, pero se está luchando contra un imposible. Es una pelea perdida en este momento porque la gente necesita esos espacios para esos eventos artísticos. Lo que se debe hacer es jugar y terminar los partidos así, pues no hay otra forma; no hay más canchas y, de lo contrario, se entorpecería más el torneo”, comentó Cadavid.

"Hay que tratar de mantener en las mejores condiciones posibles las canchas, sobre todo por el tema de lluvias, un fenómeno que afecta a todos. Mientras que el tema de conciertos siempre se ha dado, como pasó con la Fania, Vicente Fernández o Madonna en su tiempo, pero no con tanta frecuencia y afluencia de público como ahora. Tenemos que adaptarnos a ello", finalizó el orientador.