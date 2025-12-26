Nvidia firma acuerdo con Groq para consolidar su liderazgo en la producción de chips de IA

Nvidia, la empresa más grande del mundo en cotizar en bolsa, ahora tiene un acuerdo de licencia con Groq, startup especializada en procesadores para inteligencia artificial (IA) generativa. Con este trato, la multimillonaria compañía aumentará sus inversiones en esta tecnología y también podrá integrar nuevas funciones a sus productos.
Para comprender la importancia de esta movida primero hay que saber qué hace Groq. La startup, creada por exingenieros de Google, crea chips y programas especiales para que la inteligencia artificial funcione mucho más rápido. Técnicamente a esto se le conoce como inferencia. El fuerte de esta compañía no es entrenar los modelos, sino hacer que se ejecuten y respondan en tiempo récord, casi sin demora. Para eso desarrolló unos chips propios, llamados LPU, que permiten que modelos de lenguaje como generen respuestas mucho más rápido que las tarjetas tradicionales.