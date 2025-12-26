Nvidia firma acuerdo con Groq para consolidar su liderazgo en la producción de chips de IA

Nvidia, la empresa más grande del mundo en cotizar en bolsa, ahora tiene un acuerdo de licencia con Groq, startup especializada en procesadores para inteligencia artificial (IA) generativa. Con este trato, la multimillonaria compañía aumentará sus inversiones en esta tecnología y también podrá integrar nuevas funciones a sus productos. Le puede interesar: Sora llega a Colombia: OpenAI lanzó su app de video con inteligencia artificial Para comprender la importancia de esta movida primero hay que saber qué hace Groq. La startup, creada por exingenieros de Google, crea chips y programas especiales para que la inteligencia artificial funcione mucho más rápido. Técnicamente a esto se le conoce como inferencia. El fuerte de esta compañía no es entrenar los modelos, sino hacer que se ejecuten y respondan en tiempo récord, casi sin demora. Para eso desarrolló unos chips propios, llamados LPU, que permiten que modelos de lenguaje como generen respuestas mucho más rápido que las tarjetas tradicionales.

Con este acuerdo, Nvidia, que en los últimos años se ha posicionado como líder en el desarrollo de IA, podrá utilizar la tecnología de Groq, continuando a la delantera del mercado.

El trato de 20.000 millones de dólares, la adquisición más costosa que ha hecho la empresa en su historia, no solo incluye el uso de los desarrollos de la startup. La contratación de los ejecutivos se da como parte del acuerdo no exclusivo de licencia con Nvidia para el uso de la tecnología de inferencia de Groq.

La empresa contrató al cofundador y actual director ejecutivo de Groq, Jonathan Ross, así como a su presidente, Sunny Madra, “y a otros miembros del equipo” como parte del negocio. Siga leyendo: Los cinco nombres que dominaron la industria tecnológica en 2025 La contratación de los ejecutivos, en vez de realizar una adquisición, le da varias ventajas a empresas como Nvidia y otros gigantes tecnológicos de Silicon Valley, que van tras los empleados de empresas más pequeñas. Evita que haya un veto de los agentes reguladores por razones de monopolio. De otra parte, evade gastos sustanciales por la recompra de las acciones de los inversores como sí ocurre en una adquisición. Puede leer: Los cinco nombres que dominaron la industria tecnológica en 2025 Por ahora, Groq anunció que seguirá trabajando como compañía independiente y que GroqCloud, su negocio en la nube, continuará operando con normalidad. En septiembre de este año, la startup informó que más de dos millones de desarrolladores ya utilizaban su tecnología y que buscaban expandirse por Norteamérica, Europa y Oriente Medio. *Con información de AFP

