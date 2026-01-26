Nokia 1100, el celular de hace más de 20 años que volvió a ser tendencia, ¿dónde comprarlo?

Hace 23 años salió el celular más vendido de la historia: el Nokia 1100. Este teléfono, que superó los 250 millones de unidades vendidas, volvió a ser tendencia ante el renovado interés por adquirirlo. Este fenómeno refleja una de las corrientes que marcarán 2026, año que ha sido considerado como el regreso a lo analógico.

Lea: Videos y selfies imposibles con famosos: ¿cómo se hace y qué hay detrás de este trend con IA?

Cuando llegó al mercado, el Nokia 1100 reunía en un solo dispositivo las últimas innovaciones tecnológicas de su momento. A sus usuarios les permitía hacer llamadas, enviar mensajes de texto y entretenerse con el ya clásico juego Snake. Otra de sus principales características era la batería de larga duración, además de la linterna integrada en la parte superior.

Pero además de las posibilidades que ofrecía, este teléfono también se distinguía por su durabilidad, ya que resistía a golpes y caídas sin afectar su funcionamiento ni apariencia gracias a sus materiales.

Hace más de dos décadas, cuando comenzó a venderse, el Nokia podía conseguirse a partir de 100 dólares, lo que lo hizo en uno de los celulares más accesibles del momento. Ese fue uno de los motivos por los que ha pasado a la historia como uno de los teléfonos móviles más vendidos.