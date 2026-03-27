Medellín entra a red de innovación del Foro Económico Mundial que reúne a Nueva York, Londres y Tokio

El anuncio fue dado a conocer este viernes por Ruta N , el centro de innovación y negocios de Medellín, que fue señalado por el propio Foro como uno de los factores determinantes en la selección de la ciudad .

Medellín se sienta ahora en la misma mesa que Nueva York, San Francisco, Boston, Berlín, Londres y Tokio. La ciudad fue incluida en la Red de Ecosistemas de Innovación del Foro Económico Mundial (WEF), una plataforma que reúne a 18 ciudades de América, Europa y Asia para promover la colaboración, el aprendizaje conjunto y el desarrollo de soluciones innovadoras a escala global.

El organismo destacó su papel como articulador del ecosistema local: la capacidad de conectar empresas, academia, sector público y sociedad civil en torno a proyectos de emprendimiento, investigación aplicada y proyección internacional.

“Integrar esta plataforma nos permite conectarnos con ciudades líderes para impulsar la innovación con impacto real y fortalecer la colaboración internacional”, dijo Camilo Zapata Wills, director de Relaciones Estratégicas de Ruta N.

El funcionario agregó que “este reconocimiento proyecta a Medellín como referente mundial en ciencia, tecnología e innovación y refleja un trabajo sostenido por consolidar un ecosistema que genera oportunidades”.

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El Foro también resaltó la transición de Medellín hacia una economía basada en el conocimiento, sustentada en políticas públicas con continuidad institucional y en la integración de la ciencia y la tecnología como herramientas de crecimiento equitativo. Ese proceso, que lleva más de una década consolidándose, es lo que el organismo internacional identifica como un modelo replicable para otras ciudades del mundo.

Como parte de las actividades de la red, entre el 27 y el 29 de abril Medellín participará en un diálogo público-privado en el marco de SusHi Tech Tokyo, el encuentro de innovación urbana que se celebra anualmente en la capital japonesa, enfocado en sostenibilidad y alianzas estratégicas.

La inclusión en la red del WEF se suma a otras plataformas internacionales en las que Medellín ya participa, como la red C40 por la protección del clima, la red mundial de Ciudades del Aprendizaje de la Unesco, la red Lee Kuan Yew, la red C4IR del WEF y la red IASP de Parques Científicos y Áreas de Innovación.