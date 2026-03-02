El iPhone 17e llega a Colombia: este es el precio y características del nuevo celular con el chip A19

Con el lanzamiento oficial del iPhone 17e, Apple no solo presentó el modelo más asequible de su nueva familia, sino que redefinió la relación costo-beneficio al duplicar el almacenamiento base y heredar componentes de arquitectura avanzada.
Le puede interesar: Apple lanza iOS 26.1 con mejoras centradas en visibilidad, cámara y control parental
Este dispositivo llega a Colombia para captar a los usuarios que buscan una actualización tecnológica profunda sin las etiquetas de precio de los modelos Pro, apostando por la durabilidad y un rendimiento optimizado.